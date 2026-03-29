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Vecinos alertan de una gran grieta en el muro del Observatorio de A Coruña

La magnitud de la fisura en la calle Canceliña ha ocasionado inquietud entre residentes y conductores

Vista de la grieta en el muro de la calle Canceliña.

Vista de la grieta en el muro de la calle Canceliña. / Iago Lopez

A Coruña

Residentes de la zona han dado la voz de alarma tras detectar una importante fisura en el muro que delimita el Observatorio de A Coruña, situada en la calle Canceliña, una vía en la que el estacionamiento de vehículos es constante.

Vista de la grieta en el muro.

Vista de la grieta en el muro. / Iago Lopez

La magnitud de la grieta ha generado inquietud entre los conductores y vecinos, que temen por la estabilidad de la estrustura y los posibles riesgos para la seguridad vial en un punto con alta afluencia de coches aparcados.

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