Vecinos alertan de una gran grieta en el muro del Observatorio de A Coruña

Residentes de la zona han dado la voz de alarma tras detectar una importante fisura en el muro que delimita el Observatorio de A Coruña, situada en la calle Canceliña, una vía en la que el estacionamiento de vehículos es constante.

Vista de la grieta en el muro. / Iago Lopez

La magnitud de la grieta ha generado inquietud entre los conductores y vecinos, que temen por la estabilidad de la estrustura y los posibles riesgos para la seguridad vial en un punto con alta afluencia de coches aparcados.