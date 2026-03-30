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El BNG de Betanzos pide retirar honras a figuras de la dictadura

El pleno aprueba convocar la comisión para analizar la retirada de títulos a Manuel Fraga Iribarne o José Fariña Ferreño, entre otros

Concejales del BNG de Betanzos, en un pleno.

Concejales del BNG de Betanzos, en un pleno. / German Barreiros/Roller Agencia

El pleno de Betanzos aprobó una moción del BNG para convocar una comisión del nomenclátor y analizar la retirada de honras a personas vinculadas con la dictadura.

Lo hizo con los votos del PSOE y el BNG y el rechazo del PP y los no adscritos.

En la lista figuran José Fariña Ferreño o Manuel Fraga Iribarne. Los nacionalistas advierten de que las distinciones de las que gozan vulneran lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. "Son homes que participaron na preparación dun golpe de Estado, que tiveron cargos elevados na ditadura o que participaron no roubo do pazo de Meirás", defendió el edil Salvador González.

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El Gobierno local, del PSOE, se mostró de acuerdo en convocar la comisión para analizar la retirada de las distinciones si así lo aconsejan los informes técnicos.

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