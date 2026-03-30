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Música clásica

El ciclo ‘Marcial del Adalid. Piano a catro mans’ llevará la obra del compositor coruñés a cinco concellos de A Coruña

Uno de ellos será en la iglesia de Santa María de Azogue de Betanzos

Javier Ares, Natividade González y Jorge Briones en la presentación del ciclo

Javier Ares, Natividade González y Jorge Briones en la presentación del ciclo / LOC

RAC

La Deputación da Coruña presentó este lunes el ciclo de conciertos Marcial del Adalid. Piano a 4 mans que llevará la música del compositor coruñés a cinco concellos de la provincia.

Durante este ciclo se celebrarán cinco recitales que comenzarán el 10 de abril (20.30 horas) en el Teatro Jofre de Ferrol. Seguirán el 27 de abril (19.00 horas) en el Conservatorio Profesional de Música de As Pontes de García Rodríguez, el 12 de junio (20.30 horas) en la Igrexa de Santa María de Azogue de Betanzos, el 13 de junio (20.30 horas) en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira y 27 de junio (20.30 horas) en la Casa da Cultura de Vimianzo. Los conciertos serán gratuitos hasta completar aforo.

La interpretación será a cargo del Dúo Scaramouche, integrado por los catedráticos Javier Ares y Jorge Briones.

Tal y como destaca el ente provincial en una nota de prensa, en él se interpretarán piezas como Adantino, Minuetto y Trio, la Marcha fúnebre Op. 3 y dos sonatas completas para piano a cuatro manos, junto con tres marchas (en do menor, mi mayor y re menor) en un programa que combina obras de carácter íntimo y expresivo con otras de mayor brillantez y desarrollo formal, ofreciendo una visión amplia y representativa de esta parte esencial de la produción de Marcial del Adalid.

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En la presentación del ciclo, el catedrático Javier Ares hizo un repaso por la trayectoria del compositor coruñés y consideró el ciclo como «unha oportunidade única para volver a ollada cara á súa obra, redescubrila e situala no lugar que merece». Por su parte, Jorge Briones destacó que «este proxecto forma parte dalgo moi especial para nós».

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