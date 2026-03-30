O Cruce de Cerceda cumple 50 años como colegio e instituto: "Hemos recolectado 500 fotos, son los recuerdos de abuelos, padres e hijos"

En plena transición española, apenas unos meses después de la muerte de Franco, el CPI O Cruce de Cerceda abrió sus puertas en enero de 1976. Su objetivo era claro: ofrecer una educación de calidad a la infancia en el municipio sin necesidad de que las familias tuviesen que salir del rural.

Desde entonces han pasado ya 50 años, y cientos de cercedenses han dado sus primeros pasos en este centro que ahora cuenta con 420 alumnos de entre 3 y 16 años, y 40 profesores. "Este colegio es de todo el pueblo", afirma su directora, Raquel Veira, que se estrenó en el cargo este año tras siete años como profesora en el centro.

Una vecina durante la inauguración de la exposición del 50 aniversario en el colegio. / LOC

Para ella, la prueba más evidente de este vínculo es la colaboración recibida por parte de los vecinos en la preparación de la exposición fotográfica conmemorativa del 50 aniversario, que permanecerá abierta al público en la biblioteca municipal durante toda la Semana Santa, de 9.00 a 15.00 horas.

"Hemos reunido unas 500 fotos que recogen los recuerdos de hasta tres generaciones: abuelos, padres e hijos", explica Veira. La respuesta vecinal fue tan "masiva" que el centro tuvo que limitar el número de imágenes expuestas. Tras inaugurarse en las propias instalaciones del colegio, la dirección decidió trasladarla a la biblioteca para dar la oportunidad a más vecinos de viajar en el tiempo.

Algunos exalumnos durante la inaguración de la muestra en el centro. / LOC

Raquel Veira destaca que O Cruce siempre ha sido un referente educativo. La docente subraya con orgullo que su centro fue uno de los pioneros en Galicia en realizar intercambios escolares en el extranjero hace ya 30 años. Con numerosos premios autonómicos y nacionales a sus espaldas, la institución continúa apostando hoy por proyectos de cooperación, emprendimiento, ciencia y tecnología.

"Le debemos mucho a Milagros Trigo, directora durante tres décadas hasta la pandemia", reconoce Veira, que recuerda que fue ella quien introdujo la "experiencia Erasmus" en el municipio en una época en la que "todo aquello sonaba a chino". En su honor, el Aula de Polos Creativos del centro lleva su nombre. "Todo esto se lo debemos, en gran parte, a ella", sostiene la directora, señalando que actualmente trabajan en tres proyectos de movilidad distintos.

Pese a que hace un año sufrieron los efectos del temporal 'Martinho', que arrasó el tejado del colegio, la comunidad educativa ha sabido sobreponerse. "Fue un revés, está claro, pero logramos volver a la normalidad en poco tiempo", afirma Veira.

Noticias relacionadas

La directora mira con optimismo hacia el próximo curso, ya que la Xunta tiene previsto realizar obras de mejora este verano, atendiendo así a las demandas de las familias, que se manifestaron el año pasado por el estado de las instalaciones. "Somos un centro muy unido y familiar, y eso se nota en todos los aspectos", concluye la directora, con la esperanza de que el CPI O Cruce pueda seguir soplando muchas más velas.