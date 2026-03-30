Fallece Raimundo Calvo, presidente de honor del PP de Betanzos
El PP lamenta la muerte de una "persona clave en la fundación, consolidación y desarrollo" del partido en la ciudad brigantina
RAC
Raimundo Calvo Sánchez, presidente de honor del PP de Betanzos, falleció hoy a los 92 años de edad. El PP ha informado de su muerte en un comunicado en el que muestra su pesar por la pérdida de una de las "figuras más importantes" en el devenir de este partido en la ciudad brigantina.
"Raimundo Calvo fue una persona clave en la fundación, consolidación y desarrollo del Partido Popular en Betanzos, dedicando gran parte de su vida al servicio público y al fortalecimiento del proyecto político que hoy representa el partido en el municipio. Su compromiso, su generosidad y su capacidad de trabajo dejaron una huella imborrable en varias generaciones de afiliados y cargos públicos", apunta la formación, que traslada su más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria política y personal.
"Su legado y su ejemplo de compromiso con Betanzos permanecerán siempre en la memoria del partido y de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado",
El funeral será mañana, martes 31, a las cinco en la capilla del Divino Salvador de Milreo, en Aranga.
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