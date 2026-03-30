Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte en A Pasaxe: guía para desplazarse en A CoruñaMenús saludables en los colegios de A CoruñaConexión ferroviaria a punta LangosteiraEl ruido en la AP-9 de Bergondo vuelve al CongresoRehabilitación en la Ciudad ViejaLas tiktokers migrantes que encontraron un refugio en las redes sociales
instagramlinkedin

Fallece Raimundo Calvo, presidente de honor del PP de Betanzos

El PP lamenta la muerte de una "persona clave en la fundación, consolidación y desarrollo" del partido en la ciudad brigantina

Raimundo Calvo, a la dcha., en una imagen de archivo.

Raimundo Calvo, a la dcha., en una imagen de archivo. / LOC

RAC

Betanzos

Raimundo Calvo Sánchez, presidente de honor del PP de Betanzos, falleció hoy a los 92 años de edad. El PP ha informado de su muerte en un comunicado en el que muestra su pesar por la pérdida de una de las "figuras más importantes" en el devenir de este partido en la ciudad brigantina.

"Raimundo Calvo fue una persona clave en la fundación, consolidación y desarrollo del Partido Popular en Betanzos, dedicando gran parte de su vida al servicio público y al fortalecimiento del proyecto político que hoy representa el partido en el municipio. Su compromiso, su generosidad y su capacidad de trabajo dejaron una huella imborrable en varias generaciones de afiliados y cargos públicos", apunta la formación, que traslada su más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria política y personal.

"Su legado y su ejemplo de compromiso con Betanzos permanecerán siempre en la memoria del partido y de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado",

Noticias relacionadas

El funeral será mañana, martes 31, a las cinco en la capilla del Divino Salvador de Milreo, en Aranga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las máquinas derriban el viaducto en A Pasaxe sin problemas para la circulación: unos 40 operarios trabajarán 'las 24 horas' durante tres días
  2. Colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon
  3. Una de las mejores cafeterías de Galicia está escondida en el Ensanche de A Coruña: 'Las obras complican arrancar, pero el boca a boca va funcionando
  4. Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor deja la zona de ascenso directo y baja a la tercera plaza
  5. El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
  6. 2-1 | El Dépor Abanca pone la directa hacia la permanencia
  7. El porcentaje de universitarios en Juan Flórez y Ciudad Vieja, en A Coruña, duplica al del Agra do Orzán
  8. El paso de la Virgen de los Dolores abre las procesiones de Semana Santa en A Coruña

Novos topónimos na Coruña: Lonzas pasa a ser Louzás e O Portiño poderá chamarse tamén A Seavella

Fallece Raimundo Calvo, presidente de honor del PP de Betanzos

Fallece Raimundo Calvo, presidente de honor del PP de Betanzos

Malestar por el cierre de otra sucursal bancaria en Santa Cruz: "Tantas que había antes e agora quedámonos con dúas"

O Cruce de Cerceda cumple 50 años como colegio e instituto: "Hemos recolectado 500 fotos, son los recuerdos de abuelos, padres e hijos"

O Cruce de Cerceda cumple 50 años como colegio e instituto: "Hemos recolectado 500 fotos, son los recuerdos de abuelos, padres e hijos"

Las máquinas derriban el viaducto en A Pasaxe sin problemas para la circulación: unos 40 operarios trabajarán "las 24 horas" durante tres días

Las máquinas derriban el viaducto en A Pasaxe sin problemas para la circulación: unos 40 operarios trabajarán "las 24 horas" durante tres días

Tres quesos de A Coruña buscan ser el mejor de España: los guardianes del sabor gallego que van a por el oro

Tres quesos de A Coruña buscan ser el mejor de España: los guardianes del sabor gallego que van a por el oro

El ciclo ‘Marcial del Adalid. Piano a catro mans’ llevará la obra del compositor coruñés a cinco concellos de A Coruña

El ciclo ‘Marcial del Adalid. Piano a catro mans’ llevará la obra del compositor coruñés a cinco concellos de A Coruña

Las quejas por ruido de la AP-9 en Bergondo vuelven al Congreso tras constatarse un exceso de decibelios

Las quejas por ruido de la AP-9 en Bergondo vuelven al Congreso tras constatarse un exceso de decibelios
Tracking Pixel Contents