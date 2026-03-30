Tres quesos de A Coruña buscan ser el mejor de España: los guardianes del sabor gallego que van a por el oro

El queso es un producto que levanta pasiones en A Coruña. Solo hay que ver la reciente apertura de templos dedicados a la cheescake como As Cremosas, o el reconocimiento internacional que lucen con orgullo ciertas zonas de la provincia.

Precisamente tres de ellas podrían llegar a presumir, en breve, de elaborar la mejor de estas joyas lácteas a nivel nacional. La 16ª edición de GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026, ha escogido a tres empresas artesanas de As Pontes, Arzúa y Melide para la final que se celebrará el 13 de abril en el Ifema de Madrid, en la que un centenar de quesos elegidos entre más de 800 participantes competirán por hacerse con el oro.

Los tres quesos coruñeses que optan a ser el mejor de España

El Campeonato de los Mejores Quesos de España evalúa los quesos más destacados en una veintena de categorías, entre las que distribuye a los elegidos. Cada una engloba productos elaborados con un tipo de leche y un tratamiento específico -como curado o semicurado-, y se ha quedado, de cara a la final de mediados de abril, con un total de cinco marcas por sección.

Las que compiten desde A Coruña lo hacen en la categoría de leche de vaca joven, cruda o pasteurizada, y muchas ya cuentan con un histórico de premios en su haber. Por ejemplo, el Queso de Tetilla con Denominación de Origen Protegida de Queserías del Eume, que se posicionó como el mejor queso del mundo en la edición 2019-2020 de los World Cheese Awards.

Se trata de un queso tradicional gallego, de forma cónica, que se elabora artesanalmente desde As Pontes por parte de una empresa familiar que lleva ya en el sector la friolera de tres generaciones. Una compañía que tendrá que medirse en Madrid con otro gigante coruñés en la preparación de esta clase de lácteos, como es la Queixería Barral (Arzúa).

Su Queso Tetilla DOP Barral es, según la marca, "un queso suave, cremoso y con personalidad propia" que lo ha convertido en "la quinta DOP más consumida de España". Fue bronce en los World Cheese Awards 2018 y 2019, y ya es un veterano en el Campeonato de los Mejores Quesos de España, donde quedó primero en la categoría de vaca joven de 2024.

El último de los quesos de A Coruña que aspira a ser el mejor del país lo elabora Lácteos Terra de Melide, que participa con sus Queixos Terra de Melide. El listado de premios de esta quesería, al igual que el de las otras de la provincia, también es amplio, con más de una treintena de distinciones en sus 30 años de historia.

Una final de lo más reñida para los mejores quesos de A Coruña

En la final de mediados de abril, un jurado profesional integrado por técnicos, maestros queseros y empresarios del sector elegirá a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías. De este modo, el día 13, los candidatos al Mejor Queso de España quedarán reducidos a 60, entre los que un panel de 20 especialistas escogerá al ganador definitivo en una gala que tendrá lugar el día 16 en el escenario Plató Gourmets.

Dado que tres de los cinco quesos que participan en leche cruda o pasteurizada de vaca joven son de A Coruña, ya es seguro que la provincia esté representada en este último cribado. En él, rivalizará con queserías de todas partes del país, y contra variedades como los quesos azules, los ahumados, los condimentados o los hechos con leche de oveja o cabra.