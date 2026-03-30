Malestar por el cierre de otra sucursal bancaria en Santa Cruz: "Tantas que había antes e agora quedámonos con dúas"

El próximo 10 de abril bajará la persiana la sucursal del Banco Santander de Santa Cruz. En diez años, esta localidad, a pesar de su constante crecimiento, ha perdido tres oficinas bancarias. En unos días, lamentan los vecinos, solo quedarán dos. "É unha discriminación total por parte das entidades financeiras que xogan cos nosos cartos e non nos dan servizo", denuncia el el alcalde de Oleiros y líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, que trasladará al Banco Santander su disconformidad con el cierre de esta oficina y la del polígono de Bergondo y que insta a la Xunta a tomar medidas ante este repliegue de los servicios financieros.

El Concello cifra en 15.400 los vecinos de Liáns y Dorneda que se verán afectados por el cierre de la sucursal de Santa Cruz, a los que suma los pequeños autónomos y pymes de Liáns y su entorno. "A atención presencial nas entidades financeiras é unha necesidade básica dos veciños e veciñas. No núcleo de Santa Cruz contábase, na últimas décadas, con 6 entidades financeiras distintas con sucursais abertas ao público; mentres que a partir do día 10 de abril só ficarán dúas e 4 caixeiros", critica en un comunicado.

El cierre de las sucursales afecta especialmente a los mayores, advierte el Ejecutivo municipal oleirense, que apela a las dificultades que tendrán que afrontar las personas de mayor edad para operaciones básicas como el cobro de pensiones o abonar cualquier recibo, obligándoles, incluso, a depender de terceras personas.

"Ás veces necesitamos atención presencial"

El grupo municipal del BNG emitió también un comunicado para expresar su rechazo al cierre de esta oficina bancaria. Al igual que el Concello, los nacionalistas contraponen esta decisión con los "beneficios récord" del Banco Santander en el último año. "O peche de sucursais nun contexto de beneficios récord non é só unha decisión empresarial: é unha cuestión política que afecta á cohesión social, á igualdade territorial e aos dereitos básicos da cidadanía", sostiene el edil Iván Roca.

Como el Concello, el BNG lamenta especialmente el "impacto" de esta decisión en las personas con menos competencias digitales, especialmente las personas mayores.

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El cierre ha caído también como un jarro de agua fría en el vecindario, que ve confirmados presagios tras semanas de rumores. "Tantas que había antes e agora quedámonos con dúas", lamenta Ana Pallares, presidenta de la Asociación de Veciños Santaia, que llama también la atención sobre los perjuicios para las personas mayores: "Ás veces necesitamos atención presencial, non basta cun caixeiro o coa banca electrónica", incide esta vecina, que suscribe "totalmente" los comunicados del Concello, Alternativa dos Veciños e BNG: "A dixitalización está moi ben para certas cousas, pero a atención presencial é fundamental", advierte.