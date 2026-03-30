Las quejas por ruido de la AP-9 en Bergondo vuelven al Congreso tras constatarse un exceso de decibelios

Las protestas por los niveles de ruido de la autopista AP-9 a su paso por Bergondo volverán al Congreso tras constatar un estudio estatal un exceso de decibelios en varios núcleos, tal y como denuncian desde hace más de 20 años los residentes en Miodelo, Mariñán o Guísamo.

El BNG ha presentado una iniciativa para instar al Ejecutivo central a tomar medidas después de que el último Mapa Estratégico de Ruido confirma que estos núcleos superan los límites de contaminación turística permitidos. Ante estos resultados, la formación nacionalista insta al Ministerio de Transportes a "dar las instrucciones precisas para la instalación de barreras de protección acústica" que mitiguen el ruido provocado por el constante tráfico de vehículos.

Reclamaciones vecinales desde hace más de una década

La demanda de barreras acústicas en Miodelo o Mariñán no es nueva. Los vecinos en estos núcleos se movilizaron en varias ocasiones durante la última década para exigir medidas tendentes a reducir los decibelios. En 2015, los residentes llevaron a cabo una campaña de recogida de firmas. Sus quejas dieron pie a distintas iniciativas de Anova y el BNG y del propio Concello de Bergondo en los últimos años. De momento, sin resultado.

"As demandas veciñais seguen sen atenderse e a veciñanza continua a soportar diariamente unha situación que afecta de xeito directo a súa calidade de vida sen poder facer nada. Debe terse en conta que está demostrado que a exposición directa e continuada a unha contaminación acústica elevada pode derivar en problemas de saúde", advierte el BNG en su nueva iniciativa, en la que tacha de "incomprensible" la "inacción" de la Administración.

En respuesta a una de las últimas iniciativas del BNG, en 2024, el Gobierno explicó que tenía en redacción un nuevo mapa estratégico del ruido que actualizaría la huella sonora en el entorno de la autopista y supeditó a sus conclusiones las actuaciones prioritarias en Bergondo y el resto de los municipios por los que discurre esta vía de alta capacidad.

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El diputado nacionalista Néstor Rego y el portavoz del BNG en Bergondo, David Carro, recuerdan que el nuevo mapa de ruido tiene ya dos años y urgen una solución para estos núcleos bergondeses. Denuncian además que, en el caso de Guísamo, los niveles de ruido aumentaron tras la última reparación de la vía, algo que, sospechan, puede deberse al material empleado en la capa de rodadura.