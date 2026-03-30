Seoane carga contra Culleredo y Cambre por deudas con el Consorcio
Afirma que los dos concellos adeudan en total 945.000 euros de la recogida de basura
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aprovechó este lunes su intervención en una radio local para cargar contra dos municipios de la comarca por sus deudas con el Consorcio As Mariñas.
«No me gusta tocar este tema, pero tengo que tocarlo», arrancó el regidor para advertir a renglón seguido de que «no se puede admitir que haya concellos que deben un dineral porque no pagan su cuota».
«Es un dinero que cobran a los ciudadanos por la recogida de basuras y se lo tienen que entregar al Consorcio», subraya. Entre los concellos incumplidores, prosiguió, «destacan dos»: «Cambre debe 321.633 euros y Culleredo, ¡que manda truco!, nos debe 624.304», detalló.
«Esto inadmisible, el servicio se está prestando pero ellos no están sufragando lo que tiene para que el servicio funcione lo mejor posible», criticó el regidor oleirense y líder de Alternativa dos Veciños, que responsabilizó también de esta situación a «personas que abarcan mucho y cogen poco». «No estamos dispuestos a mantener esa situación», advirtió.
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