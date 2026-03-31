Alternativa pide mejoras en la carretera DP-801 a su paso por Bergondo
RAC
Bergondo
El pleno de Bergondo dio luz verde a una moción de Alternativa dos Veciños para plantear a la Diputación mejoras en la carretera DP-801. La formación plantea ampliar la calzada desde la iglesia de Vixoi hasta Rois. Pide además que se analice la posibilidad de anchear esta vía desde Rois hasta Santa Marta de Babío aprovechando las cunetas o mediante soluciones similares.
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