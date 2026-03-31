Audasa inaugura la primera electrolinera ultrarrápida en O Burgo y desplegará 74 surtidores en Galicia este año

Autopistas del Atlántico (Audasa) pondrá en funcionamiento este miércoles la primera electrolinera de carga ultrarrápida en el área de servicio de O Burgo, en el municipio de Culleredo, operada por Atlante. A esta instalación le seguirá en unas semanas la apertura de la dos estaciones en Ameixeira, a cargo de la compañía Plenitude On The Road.

Estos puntos de recarga para coches eléctricos en el área metropolitana de A Coruña forman parte de los siete que conformarán el "primer gran corredor de electrolineras de carga ultrarrápida en Galicia", según explica Audasa. La compañía invertirá 7,4 millones para poner en marcha hasta 74 surtidores de carga que entrarán en funcionamiento este año para vehículos eléctricos.

El objetivo, señala la empresa, es que haya una electrolinera por cada 36 kilómetros en la autopista AP-9. Cada surtidor ofrecerá potencias entre 160 kilovatios (kW) y 300 kW, capaces de recargar una batería entre 5 y 20 minutos, según el tipo de turismo. En el área de servicio de O Burgo los puntos tendrán una potencia de 160 kW/plaza, mientras que en los de Ameixeira será de 300kW. Además, destaca Audasa, en el área de servicio de Compostela, se habilitará una electrolinera específica para camiones.

Este despliegue busca "estimular el uso del coche eléctrico en Galicia", ya que actualmente solo el 8% de los puntos de carga en vías gallegas son de media o alta capacidad.