Nueva vida para el edificio abandonado de Rúa Ánxeles de Betanzos: solicitan licencia para construir 23 viviendas en la parcela

La construcción comienza a reactivarse en Betanzos. A la promoción de nueva vivienda y locales comerciales anunciada junto al Liceo se suma ahora la solicitud de licencia para rehabilitar el edificio abandonado de Rúa Ánxeles, un bloque de bajo y dos plantas situado frente a la glorieta que lleva años cubierto por una lona.

Los propietarios de este inmueble, que linda en la parte posterior con un solar de la calle Cruz Verde, han presentado un proyecto básico para construir 23 pisos en la parcela, según informó el Gobierno local en el último pleno a preguntas de los ediles no adscritos.

El departamento municipal de Urbanismo ha requerido a los promotores una serie de modificaciones en el plan para adaptarse a la normativa.

Esta promoción permitirá paliar el parte la necesidad de obra nueva en el municipio brigantino, cuyo urbanismo se rige todavía por las normas subsidiarias de 1996 y que da los últimos retoques a su plan general.

A las 23 nuevas viviendas de Os Ánxeles se suman a las proyectadas Inversiones Mandeo S.L. en la parcela ocupada durante muchos años por tres edificios en ruinas, en la confluencia de las avenidas de Linares Rivas y Jesús García Naveira, justo detrás del edificio del Liceo.

Solar junto al Liceo de Betanzos anunciando una nueva promoción de viviendas / LOC

La promotora avanzó a este medio que prevé levantar en la parcela un edificio de tres alturas más bajo cubierta. "Serán unas 20 viviendas y más de 30 plazas de garaje y trasteros, pero el proyecto aún no está cerrado", informan desde la compañía, que ha recibido ya numerosas llamadas de personas interesadas.

Será la primera promoción de obra nueva, sin contar viviendas unifamiliares, después de las de la zona de Bellavista, donde hace unos años el Concello había concedido licencia a un proyecto para levantar un inmueble de 18 viviendas en régimen de cooperativa que nunca se llegó a ejecutar.

Apartamentos turísticos en el casco histórico

A estas promociones se suman otras para uso turístico, una de las más llamativas, afecta a un edificio del casco histórico que será acondicionado para apartamentos de temporada. Se trata del inmueble ubicado en Rúa da Torre 2, muy próximo al Consistorio. El Concello de Betanzos otorgó hace unos meses licencia a Lois López Inversores para su reforma, que incluye la rehabilitación de la fachada y mejoras en la cubierta.

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A la izquierda, el edificio de Betanzos que se rehabilitará para apartamentos turísticos. / LOC

La demanda de vivienda ha llevado también a promotoras y particulares a tramitar permisos para acondicionar pisos en bajos. Precisamente, uno de estos bajos reconvertido en vivienda es la única obra nueva de Betanzos que figura en el portal Idealista. Está ubicada en la calle Concepción Arenal, tiene cuatro habitaciones y se oferta desde 240.000 euros.