Cambre se une al programa contra la soledad no deseada de Cáritas

Los problemas de salud, las barreras arquitectónicas o las informáticas son aspectos que hace que la soledad no deseada se agrave con la edad. El programa AcompáñoTE de Cáritas busca atajar este problema y ahora se extiende por el área metropolitana coruñesa gracias a un convenio con Voluntariado Cambre, para dar servicio a unas 25 personas del municipio.

El acuerdo, afirma la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Dolores Rivas, sirve como fuerzo a la red de apoyo y para "dar respuesta a una necesidad creciente". Marta Espasadín, técnica del programa, explica que la situación de soledad "es una realidad que cuesta ver", sobre todo cuando alcanza sus consecuencias más trágicas cuando los mayores fallecen solos en sus viviendas. "El objetivo del programa es apoyarles, no solo ofrecer servicios y tratar los temas del día a día, sino también para escucharlos, para que tengan a alguien con quien despejarse", señala la técnica.

Técnicos y voluntarios hacen visitas y llamadas al menos una vez a la semana a los usuarios. "Esa llamada semanal puede ser su momento más esperado del día", afirma Espasadín, que añade que el contacto constante sirve para comprobar cómo están estas personas, si necesitan asistencia médica o incluso una intervención por parte de los servicios sociales municipales.

"En el rural lo que hacemos es más acompañar en el sentido social y emocional", detalla la técnica. Espasadín recuerda que en los años que ha participado en el programa los usuarios le han llegado a decir que le han cambiado la vida, o incluso a escribirle alguna tarjeta de navidad agradeciendo su tiempo. "La mayoría está encantada de recibir una llamada o una visita y muy rápido cogen cariño a quien se toma ese tiempo", dice.

Pequeñas ayudas para grandes cambios

Por ahora, en Cambre, cuentan con seis voluntarios activos pero el objetivo es contar con más para poder acompañar a los beneficiarios a citas médicas o trámites con los que necesiten ayuda. "Al final, somos una comunidad, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Unas pequeñas ayudas pueden significar un gran cambio en la vida de estas personas", señala.

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El programa comenzó en A Coruña en 2017 y desde entonces ha atendido a unas 1.000 personas mayores. Ya se ha extendido al Concello de Culleredo, donde atiende a unos 29 usuarios, y comienza las preparaciones para continuar en Betanzos. En este municipio ya están comenzando a organizar encuentro intervecinales, para facilitar las amistades entre personas que no siempre pueden salir de sus casas con facilidad. El objetivo, señala Cáritas, es superar los 60 beneficiarios en el área metropolitana.