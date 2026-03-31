El colegio de Caión, finalista en el concurso 'Quero cantar' de la Diputación: "É froito do traballo dos nenos"

El colegio de Caión ha vuelto a demostrar el talento musical de su alumnado. Después de conseguir dos victorias en el concurso de música infantil Quero cantar de la Diputación de A Coruña en los últimos años, O Mar dos Sentimentos —el nuevo grupo formado por once alumnos del centro educativo larachés— ha logrado llegar a la final de las bandas, que tendrá su desenlace el próximo domingo, 12 de abril, en el Teatro Colón a las 18.00 horas, en el que competirán contra Tentáculo Rock, del colegio de Ames, y Libres, del colegio Irmáns Villar de Ourense, en la categoría infantil.

Los integrantes de la banda, formada por alumnos de entre 8 y 11 años, estarán acompañados por su profesor de música, mentor y compositor de su tema Nada pode pararme, Jose Carballido, que realizó un cásting previo en el centro escolar para integrar el grupo. "Non foi fácil, porque se presentaron uns 50 alumnos, e hai nivel", afirma el docente, que lleva ensayando la canción con sus alumnos desde octubre.

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El tema lo compuso, tal y como explica el músico, con el objetivo de animar al alumnado a reflexionar sobre las emociones, la confianza en uno mismo y la importancia de no rendirse ante las dificultades. "Traballamos as emocións en clase, e quería lanzar un mensaxe relacionada", explica el docente larachés, que dice que el grupo está muy animado y contento por haber llegado hasta la final. "É froito do traballo dos nenos", asegura Jose Carballido, que se siente muy orgulloso del esfuerzo de los pequeños.