El Concello de Oleiros invertirá 350.000 euros en la reforma del parque José Martí

El parque José Martí estrenará nueva imagen este verano. El Concello de Oleiros invertirá 352.000 euros en la mejora de este concurrido jardín de Santa Cristina.

Entre otras obras, el proyecto recoge la renovación completa de la zona de juegos del "rincón de Cecilia", como se bautizó el área recreativa en recuerdo de una querida pediatra del municipio. Habrá piezas nuevas y "juegos de mesa gigantes", según avanzó el concejal Pablo Cibeira en una intervención en Radio Coruña.

El Concello prevé además renovar el pavimento de las calles del parque y sustituir algún árbol que provoca daños en el firme con sus raíces, avanzó el edil, que explicó que los trabajos saldrán en breve a contratación.

Puesta al día de Santa Cristina

La renovación de este parque supone un paso más en la puesta al día de Santa Cristina, una de las localidades más visitadas de Oleiros y que ha sido objeto de una importante intervención financiada por la Diputación. Los trabajos consistieron en la reforma de la avenida, primera remodelación integral en 45 años.

Noticias relacionadas

Los trabajos ascendieron a 1,7 millones e incluyeron la ampliación de aceras y la creación de puntos de encuentro y zonas ajardinadas.