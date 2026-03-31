El Concello de Oleiros invertirá 350.000 euros en la reforma del parque José Martí
El proyecto incluye la renovación integral del área de juegos y la sustitución del pavimento de este concurrido jardín de Santa Cristina
El parque José Martí estrenará nueva imagen este verano. El Concello de Oleiros invertirá 352.000 euros en la mejora de este concurrido jardín de Santa Cristina.
Entre otras obras, el proyecto recoge la renovación completa de la zona de juegos del "rincón de Cecilia", como se bautizó el área recreativa en recuerdo de una querida pediatra del municipio. Habrá piezas nuevas y "juegos de mesa gigantes", según avanzó el concejal Pablo Cibeira en una intervención en Radio Coruña.
El Concello prevé además renovar el pavimento de las calles del parque y sustituir algún árbol que provoca daños en el firme con sus raíces, avanzó el edil, que explicó que los trabajos saldrán en breve a contratación.
Puesta al día de Santa Cristina
La renovación de este parque supone un paso más en la puesta al día de Santa Cristina, una de las localidades más visitadas de Oleiros y que ha sido objeto de una importante intervención financiada por la Diputación. Los trabajos consistieron en la reforma de la avenida, primera remodelación integral en 45 años.
Los trabajos ascendieron a 1,7 millones e incluyeron la ampliación de aceras y la creación de puntos de encuentro y zonas ajardinadas.
- Las máquinas derriban el viaducto sin atascos por el corte en A Pasaxe: "Está todo señalizado"
- La demolición del viaducto de A Pasaxe, en A Coruña: una obra en tres tramos con derribos desde primera hora
- La Xunta aprueba el proyecto de Monte Mero para desarrollar 4.397 viviendas en A Coruña
- Los colegios de A Coruña, con los deberes hechos en el estreno del decreto que obliga a ofrecer menús saludables a los niños
- Adif ultima la conexión del tren al puerto exterior de A Coruña con el Eje Atlántico, con la previsión de acabar la obra este verano
- Nueva vida para el edificio abandonado de Rúa Ánxeles de Betanzos: solicitan licencia para construir 23 viviendas en la parcela
- El café Lanzós lanza The Sound Lanzós Betanzos, su primer festival musical
- Paco 'Hammer' revive el West Ham y se ha ganado un apodo de la grada del estadio olímpico de Londres