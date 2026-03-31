Cristina Moreno, segunda mujer coronel en la historia de la Guardia Civil tras comenzar su carrera como jefa en Oleiros

La Guardia Civil ha ascendido este martes al empleo de coronel a la jefa interina de la Comandancia de Barcelona, Cristina Moreno, convirtiéndose en la segunda mujer de la historia en alcanzar este rango en el cuerpo tras 33 años de carrera profesional.

El Instituto Armado ha anunciado en un comunicado el ascenso de la coronel, quien ya fue en 1998 la primera mujer oficial tras graduarse como teniente en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez (Madrid).

Empezó como jefa del puesto principal de Oleiros, donde llevó a cabo tareas de seguridad ciudadana y ejerció como la primera oficial del cuerpo durante dos años, antes de ser trasladada al Servicio de Criminalística en Madrid en el que fue jefa del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) durante los cuatro años posteriores.

Ya como capitán, formó profesionalmente a guardias civiles de la policía judicial, protección de la naturaleza, fiscal y fronteras, intervención de armas o información, entre otros, en la Escuela de Especialización de Valdemoro (Madrid).

La primera Teniente Coronel del cuerpo

Más tarde, estuvo seis años en la Comandancia de Guadalajara como jefa de Persona y Apoyo como comandante, antes de convertirse en la primera mujer teniente coronel de la Guardia Civil en 2017. Luego, fue destinada a Jefatura de Enseñanza y después a la jefatura del Área de Apoyo en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría del Estado de Seguridad, hasta 2021.

Desde 2025 es jefa interina de la Comandancia de Barcelona, tras haber estado cuatro años en la Comandancia de Guadalajara -donde ya estuvo-- como jefa provincial de la Guardia Civil.

A lo largo de su recorrido en el cuerpo, Moreno se ha especializado en la policía judicial e información tras haber realizado diferentes cursos de identificación de grandes catástrofes o investigación criminalística de incendios; superior de gestión económica; intervención de armas y explosivos; de dirección de emergencias o de gestión económica; o el curso de operaciones de mantenimiento de la paz-OTAN en Turín (Italia), así como cursos relacionados con liderazgo femenino y la Igualdad.

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Por ello, ha sido condecorada en numerosas ocasiones con distintivos o reconocimientos, tanto militares como civiles, y ha recibido felicitaciones individuales o premios y reconocimientos provenientes de instituciones públicas, asociaciones o medios de comunicación, entre las cuales destacan que en 2023 fue nombrada Hija adoptiva de la provincia de Guadalajara por la Diputación Provincial.