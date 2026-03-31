Oleiros añade 19 pisos protegidos en A Rabadeira

El Concello de Oleiros abrirá próximamente el plazo para solicitar a los 19 pisos protegidos que se construirán en el entorno de la plaza de A Rabadeira.

El Ayuntamiento anunció este martes que las viviendas de entre 2 y 3 habitaciones saldrán a la venta con los precios oficiales marcados por la Xunta. Para optar a estos pisos tendrán preferencia las personas empadronadas en Oleiros, aunque desde el Concello señalan que, en el caso de quedar vacantes, residentes de otros municipios podrán adquirirlas.

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Una cooperativa será la encargada de levantar esta promoción de pisos, imitando las operaciones que se hicieron en Xaz y Mera para aumentar la oferta de vivienda asequible en el municipio.