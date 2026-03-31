Oleiros añade 19 pisos protegidos en A Rabadeira
El Concello anuncia que el plazo para solicitar las viviendas se abrirá próximamente
Oleiros
El Concello de Oleiros abrirá próximamente el plazo para solicitar a los 19 pisos protegidos que se construirán en el entorno de la plaza de A Rabadeira.
El Ayuntamiento anunció este martes que las viviendas de entre 2 y 3 habitaciones saldrán a la venta con los precios oficiales marcados por la Xunta. Para optar a estos pisos tendrán preferencia las personas empadronadas en Oleiros, aunque desde el Concello señalan que, en el caso de quedar vacantes, residentes de otros municipios podrán adquirirlas.
Una cooperativa será la encargada de levantar esta promoción de pisos, imitando las operaciones que se hicieron en Xaz y Mera para aumentar la oferta de vivienda asequible en el municipio.
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