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Oleiros añade 19 pisos protegidos en A Rabadeira

El Concello anuncia que el plazo para solicitar las viviendas se abrirá próximamente

Plaza de A Rabadeira, en Oleiros

Plaza de A Rabadeira, en Oleiros / LOC

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros abrirá próximamente el plazo para solicitar a los 19 pisos protegidos que se construirán en el entorno de la plaza de A Rabadeira.

El Ayuntamiento anunció este martes que las viviendas de entre 2 y 3 habitaciones saldrán a la venta con los precios oficiales marcados por la Xunta. Para optar a estos pisos tendrán preferencia las personas empadronadas en Oleiros, aunque desde el Concello señalan que, en el caso de quedar vacantes, residentes de otros municipios podrán adquirirlas.

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Una cooperativa será la encargada de levantar esta promoción de pisos, imitando las operaciones que se hicieron en Xaz y Mera para aumentar la oferta de vivienda asequible en el municipio.

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