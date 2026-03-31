La Xunta cataloga la Sociedad de Sada tras dos décadas en un limbo: "Esto nos cambia la vida, nos da seguridad jurídica"

El Consello da Xunta ha dado luz verde definitiva al Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral de Galicia. La versión final incluye novedades en la comarca, una de las más relevantes, la inclusión de La Sociedad de Sada, un edificio diseñado por Andrés Fernández Albalat-Lois que lleva más de dos décadas en un limbo urbanístico a pie de playa.

"Yo sigo en shock", confiesa Juan Brandariz, el presidente de esta entidad que cumplirá en breve 65 años. Y es que la catalogación de este edificio supone un paso importante para su preservación tras más de dos décadas bajo la amenaza del derribo: "Esto nos cambia la vida, nos da seguridad jurídica", celebra Brandariz, que acaba de recibir la respuesta de la Xunta a sus alegaciones.

La resolución autonómica supone un paso para la pervivencia de este edificio de hormigón con grandes ventanales abiertos a la ría. Su futuro lleva en el aire desde 2001. El 27 de marzo de ese año, la Demarcación de Costas decretó la recuperación posesoria de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre sobre los que se asienta este inmueble, construido en los años sesenta en un espacio cedido por el Ayuntamiento a pie de playa que se utilizaba para el secado de redes y pescado o como refugio de pequeñas embarcaciones.

Uno de los planos de Fernández Albalat con el diseño de La Sociedad de Sada. | / LOC

La resolución del organismo estatal fue ratificada por la Justicia, que desestimó los recursos interpuestos por La Sociedad y avaló el fin de la concesión, a la que había renunciado expresamente el Concello de Sada para ejecutar un proyecto de recuperación del borde litoral.

Han pasado más de veinte años y el proyecto de recuperación del borde litoral sigue pendiente y la Demarcación de Costas llegó a supeditar su aprobación al derribo de La Sociedad, según desveló el PSOE hace unos años tras reunirse con los responsables estatales.

Fue precisamente el PSOE, en la oposición, el partido que, junto con la directiva de La Sociedad y el exedil José Ángel Sánchez, alegaron para solicitar la inclusión en el catálogo de bienes del litoral. Todos ellos defendieron que se trataba de un "valioso exponente de la corriente funcionalista de la arquitectura gallega" que refleja "tanto la innovación de su época como la integración armónica de paisaje y arquitectura". A su valor patrimonial sumaban su interés desde el punto de vista social y cultural: "Es un edificio único que ha acogido innumerables actividades culturales, recreativas y sociales" y "que ha desempeñado un papel fundamental en la dinamización social y económica de Sada", argumentaban Pena y Sánchez en su escrito.

La catalogación llega un año después de que el pleno de Sada acordase, a petición del PSOE, abrir un expediente para proteger este edificio y las casas de marineros de Fontán, diseñadas también por Albalat.

Una catalogación que abre la puerta a reformas

Gestionar un espacio en estas condiciones, sin garantías de su pervivencia, desgasta. En una entrevista con motivo del 60 aniversario de La Sociedad, la actual junta directiva llamaba la atención sobre los inconvenientes de esta situación: "El edificio es de Albalat, tiene su valor y lo estamos cuidando, lo vamos arreglando poco a poco, pero la situación condiciona mucho a la hora de tomar algunas decisiones, como la reforma. Hay que levantar el falso techo y es una inversión importante. Nos planteamos pedir un préstamo, pero así no se puede. Lo mismo pasa con otras actuaciones, como poner un ascensor, pintar la fachada...”, apuntaba Brandariz hace unos años.

Fotografía antigua de La Sociedad, a pie de la playa de Sada. / Memorias de Sada

La directiva de La Sociedad espera ahora que la catalogación permita allanar el camino para su recuperación, el fin último que se marca el Gobierno gallego para todos los bienes incluidos en el catálogo.

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En un comunicado, la Xunta destaca que la catalogación de estos elementos patrimoniales va de la mano de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia y que el objetivo es "dar una segunda vida" a estos bienes y "abrir nuevas posibilidades para su recuperación".