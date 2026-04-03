Detienen a una mujer en Culleredo por hurto de joyas con valor de 10.000 euros

Una mujer ha sido detenida por la Guardia Civil del Puesto Principal de Culleredo como presunta autora de un delito de hurto. Según explica el cuerpo en una nota de prensa, los hechos ocurrieron a raíz de una denuncia interpuesta en las dependencias oficiales en el que se comunicaba el hurto de joyas en un domicilio. Los efectos sustraídos estaban valorados en 10.000 euros.

Tras una investigación los agentes del cuerpo lograron la identificación de la presunta autora, quien limpiaba en la vivienda de la que fueron sustraídos los enseres personales.

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La Guardia Civil define a la detenida como "una conocida de las fuerzas de seguridad" por robos similares. Esta aprovechaba las labores de limpieza para supuestamente cometer el hurto.