Herido un conductor tras salirse de la vía en Arteixo

Un conductor ha resultado herido este viernes tras salirse de la vía con su vehículo en Arteixo. No hubo más personas heridas en el suceso.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, alrededor de las 7.55 horas de la mañana Urxencias Sanitarias dio el aviso de una salida de vía con una persona herida.

El accidente tuvo lugar en la parroquia de Lañas, en la carretera Fisterra-A Coruña, a la altura de Talleres Canchas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía local, los Bombeiros de Arteixo, Emergencias de Arteixo y el servicio municipal de Protección Civil.

Noticias relacionadas

Finalmente, la persona herida fue atendida por los sanitarios.