El Gobierno de Cambre propone destinar 2,5 millones a obras este año, un 21,63% más que en 2024

A punto de cumplir un año en la Alcaldía de Cambre, Diana Piñeiro (PP) se enfrenta a la negociación de sus primeros presupuestos. La regidora ya ha remitido una propuesta inicial de las cuentas a los grupos de la oposición. La propuesta de presupuestos del Ejecutivo de Piñeiro alcanza los 22,157 millones de euros, un incremento del 5,11% con respecto a las cuentas en vigor, del 2024, prorrogadas al no aprobarse nuevo presupuesto en 2025. Con cuatro concejales en una Corporación de 21, para aprobar el presupuesto necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

A inversiones prevé destinar 2,542 millones, un incremento del 21,63% con respecto al ejercicio anterior. Las obras se dividen en dos grandes ámbitos: la reparación de parques infantiles y la pavimentación de calles. A la rehabilitación de diversos parques se destinarán un total de 1,078 millones de euros, con las cuantías más elevadas destinadas a la instalación de una cubierta en el parque infantil de Manuel Lugrís, dotada con 360.000 euros, y la cubierta en el parque infantil de A Barcala, con 240.000 euros.

El arreglo de diversas calles del municipio supondrá una inversión de más de 832.000 euros, mientras que para las obras en varios locales sociales del Concello se prevé destinar unos 230.000 euros.

El documento financiero remitido a los grupos también incluye un apartado de ayudas municipales con alrededor de 255.000 euros para Anpas, entidades sociales y el deporte local. Este es uno de los ámbitos especialmente afectado por el bloqueo administrativo que sufre el Concello. El Gobierno de Diana Piñeiro ha intentado remediar la situación de los pagos atrasados a entidades sociales y clubes deportivos en los últimos meses, abonando facturas pendientes desde el 2022 en algunos casos.

En comparación con los anteriores, estas cuentas reducen alrededor de un 13% con respecto al ejercicio anterior los gastos de personal, que se explica en parte por la reducción de las partidas destinadas al gasto de los órganos de gobierno. En este sentido, el Gobierno local ha destacado su objetivo de incrementar la plantilla "co obxectivo de mellorar e axilizar a atención á cidadanía".

El otro de los grandes obstáculos para el Ayuntamiento es la acumulación de varios contratos de servicios en precario desde hace años, entre ellos el alumbrado municipal, el servicio de mantenimiento de zonas verdes o la limpieza viaria. Casi todos ellos aumentan la cuantía destinada con respecto al ejercicio anterior en la propuesta remitida por el Ejecutivo local.

Negociaciones abiertas

Tras el envío de estas cuentas a los grupos municipales, Piñeiro está ahora pendiente de sumar los apoyos necesarios para llevarlas al Pleno. Su grupo de Gobierno está en minoría con tan solo cuatro concejales de 21.

Tras el envío de las cuentas, la alcaldesa señaló que "o compromiso deste goberno é claro: fomentar o diálogo, escoitar aos grupos e incorporar as achegas que permitan construír uns orzamentos útiles e beneficiosos para todos os veciños e veciñas". Su Ejecutivo ha dado de margen hasta final de Semana Santa para que las formaciones envíen sus propuestas y comenzar a negociar.

La dificultad de sacar adelante los presupuestos de 2025 fue lo que precipitó la salida de la Alcaldía de María Pan, de Unión por Cambre, que, en 2024 también tuvo problemas para aprobar las cuentas municipales.

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El BNG ya ha señalado en sus redes sociales que, "por riba de liortas partidistas", consideran "prioritario" sacar al Concello de la situación de "emergencia" en la que se encuentra y garantizar el "normal e eficiente funcionamiento da administración". Entre sus "líneas rojas" para apoyar las cuentas incluyen que se "tripliquen" las ayudas a asociaciones culturales, deportivos, vecinales y sociales. Dani Carballada, portavoz municipal de la formación, señaló que está "aberto ao diálogo polo ben de Cambre, con propostas serias e rigorosas que dan resposta as demandas da nosa veciñanza".