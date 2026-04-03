Trasladado en helicóptero un motorista tras una caída en Aranga

Un motorista ha resultado herido tras un accidente alrededor de las 19.00 horas en la parroquia de Muniferral, en el municipio de Aranga. Sucedió en el kilómetro 31,6 de la AC-151.

Según indicó una persona que llamó al 112, el hombre había caído de la moto y parecía que estaba inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó un helicóptero medicalizado con base en el Hospital de Santiago de Compostela que lo llevó al hospital. Durante el vuelo el hombre recuperó la consciencia.

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Hasta el lugar, además del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se trasladaron agentes de Tráfico, Bomberos de Betanzos y el GES de Curtis.