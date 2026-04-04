El sistema E-Call avisa de un vehículo volcado en Carral

Una persona tuvo que ser trasladada este sábado por un accidente en Carral sobre las 19.00 horas. El sistema de emergencia automático E-Call, incorporado al vehículo, dio aviso al 112 Galicia tras detectar el impacto.

Varios vecinos de Tabeaio, donde se produjo el siniestro, también contactaron con emergencias para informar de que un coche había volcado con personas en el interior y que terminó chocando contra otro turismo en el kilómetro 15 de la carretera N-550.

Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencias sanitarias así como los bomberos de Arteixo. El 112 Galicia también alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a los voluntarios de Protección Civil del municipio.

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Una vez llegaron a la escena, los bomberos señalaron que los sanitarios ya habían evacuado a los ocupantes del vehículo. Solo uno de ellos tuvo que ser trasladado al centro hospitalario.