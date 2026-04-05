Cuatro años de cárcel por asaltar varias panaderías en cadena en Arteixo y A Laracha

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la condena de cuatro años de prisión para un hombre con trece sentencias previas, al ser considerado el autor de un robo coordinado que afectó a varias panaderías en la comarca el 5 de diciembre de 2022.

La sentencia desestima el recurso del acusado y valida el relato de una madrugada de asaltos que comenzó en el núcleo de Paiosaco, en el concello de A Laracha, y terminó con una persecución policial por las calles de Carballo.

Los hechos probados narran cómo el condenado forzó la verja de un establecimiento en la Rúa Dos Oleiros, en Paiosaco, en torno a las dos de la mañana. Tras reventar la caja registradora, rompió la ventanilla de una furgoneta de reparto aparcada en el exterior. Su objetivo no fue solo el dinero en efectivo, sino un botín clave: las llaves de otros locales de la misma empresa situados en Arteixo, O Burgo y A Coruña.

Con las llaves en su poder, el ladrón se desplazó de inmediato hasta Arteixo. Allí, abrió sin dificultad la puerta de un despacho situado en la Avenida Finisterre. En esta segunda parada, el botín fue mayor: se llevó 2.800 euros de la recaudación de Lotería de Navidad, además de llevarse varios décimos y una gran cantidad de productos de alimentación, desde bebidas hasta embutidos y bollería.

Persecución en Carballo

La carrera delictiva terminó horas después en Carballo. Al ser detectado por la Policía Local, el acusado emprendió una huida a gran velocidad en sentido contrario, provocando una colisión en la Avenida Milagrosa. Tras el choque, intentó escapar a pie, pero fue interceptado por los agentes tras ofrecer una fuerte resistencia.

En el registro del vehículo, los agentes recuperaron las llaves de los negocios, los décimos de lotería y gran parte de la mercancía sustraída en el local de Arteixo, que pudo ser devuelta a sus propietarios.

La defensa del acusado intentó rebajar la pena alegando que actuó bajo una "intoxicación plena" por el consumo de estupefacientes. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta vía, señalando que la "dinámica del robo" y la posterior huida demuestran que el acusado mantenía el control de sus actos.

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Dada la agravante de reincidencia, ya que cuenta con trece condenas firmes en diversas provincias, la Audiencia ha ratificado la pena de cárcel y el pago de las costas procesales, subrayando la peligrosidad del asaltante.