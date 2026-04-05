Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las rentas crecen, los salarios noLos edificios descartados para protecciónLa opinión de los vecinos de Cuatro CaminosEl homenaje al panadero MarcelinoEmpate del DéporVictoria del Leyma Coruña
instagramlinkedin

María Torres, directora creativa de Elefante Elegante: "O noso desafío era conseguir un deseño fermoso pero en coherencia co tema"

A compañía teatral culleredense representará ao municipio nos premios de Teatro María Casares o próximo 8 de abril con nominacións a mellor vestiario e mellor actriz secundaria polo espectáculo 'Alta Costura'. A obra estará o próximo 18 de abril ás 20.30 hora no Auditorio Gabriel García Marquez de Mera, en Oleiros

Un instante de la obra 'Alta Costura', nominada a los premios de teatro María Casares / Vanessa Rabade

Marta Casais

Culleredo

A compañía de teatro Elefante Elegante representará a Culleredo nos 30º premios de Teatro María Casares polo su traballo en Alta Costura, un espectáculo que fala do lado escuro do mundo da moda, dende a contaminación que produce, ás condicións laborais e como afecta á autoestima dos consumidores. María Torres é a directora creativa da compañía.

Por que viades necesario falar do mundo da moda y do fast fashion en Alta Costura?

É unha das industrias máis contaminantes do planeta, que transformou a súa forma de producir e a forma na que consumimos nos últimos 15 anos. Hai agora roupa no planeta para vestir ás próximas seis xeracións se se deixara de fabricar. A maioría desta roupa é sintética, e coa importancia que ten no cambio climático, sorprendeunos como é un tema que non se fala. Non se está falando de que toda a industria téxtil contamina tanto como o transporte aéreo e marítimo xuntos. Simplemente sería deixar de consumir un pouco. Non é cuestión de poñer en causa a moda, porque a todas nos gusta vestirnos dunha forma que nos sintamos que a nosa identidade se presenta. Se trata de como nos vestimos. 

Para esta función, o vestiario é unha peza central e Carolina Díguele está nominada nos premios María Casares por el. Como foi o proceso de deseñalo?

Como xustamente o espectáculo pon en causa o consumo tan enorme que temos de roupa intentamos facer un exercicio para xuntar a coherencia estética coa creatividade. O Concello de Culleredo, que é co produtor do espectáculo, axudounos a facer unha campaña de recollida de roupa. O noso desafío era conseguir facer un deseño fermoso pero en coherencia tamén co tema. Primeiro fixemos un cásting de cores, e a partir de aí se recoseron moitas cousas, moitas prendas se reutilizaron. Podería dicir que apenas se comprou un metro de roupa. A lóxica era que todo fora reutilizado, retraballado, reciclado, pero moi fermoso. 

Como foi traballar cos actores e en especial con Raquel Crespo, que tamén está nominada a mellor actriz secundaria?

O tema era tan vasto que organizámolo por mini temáticas, tendo multipersonaxes. É un espectáculo moi coral, onde os actores en función da necesidades nun momento poden estar evocando traballadores dunha fábrica en Asia e no seguinte a consumidores galegos nas rebaixas. Raquel concretamente ten un par de momentos especiais. Un deles é marabilloso e fai o traballo dunha influencer moi cómico pero moi pertinente. Baixa ao patio de butacas durante uns 15 minutos e acaba por meterse ao público no peto. É moi gozoso, moi crítico, moi sarcástico, pero ao mesmo tempo fainos rir moito de nós mesmas. 

Que papel ten o humor para que os espectadoras aprendan a analizar estas problemáticas tan grandes?

É a ferramenta máis valiosa, porque ti non vas a darlles unha verdade, nin a predicar, nin a ser moralista. Vas a rirte da túa propia miseria humana. A capacidade de rirnos de nós mesmos é aquelo que nos fai aprender e nos fai abrirnos e non sentir que nos atacan. Abrandar o corazón das persoas para que se rían de si mesmas a min paréceme que é a ferramenta de transformación máis importante. O humor axúdanos a soportar a realidade.

Elefante Elegante cumple xa 25 anos e acumula varios premios María Casares. Como vos sentides cando saen as nominacións? Cal é o segredo para seguir triunfando despois de tantos anos?

Sentimos moita gratitude cara os compañeiros de profesión que co seu voto están refrendando todos os esforzos que realizamos. A título persoal, encantaríame que os María Casares que fose un xurado que vira todos os espectáculos en Galicia durante o ano. E sobre o noso traballo, somos moi formiguiña traballadora. Podes preguntarlle a calquera que traballe con nós, ata que non está todo ao mínimo detalle non se para. Creo que isto ven dun amor profundo ao teatro e da responsabilidade enorme que é estar nun escenario, que a xente saia da súa casa para vir verte. Non poden vir ver algo que ti non consideres que estás dando todo para que estea ao 100% ou ao 200% e se iso implica seguir traballando, aí estamos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
