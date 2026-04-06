Ha quedado en un susto pero el humo causado por la avería de un vehículo de reparto en O Carballo (Oleiros) ha causado alarma hoy en esta localidad oleirense. Ha ocurrido esta mañana cuando la furgoneta se encontraba en la antigua carretera Nacional VI y, por causas que no han trascendido, se averió y el problema --aparentemente en el motor-- causó una importante humareda visible desde puntos alejados del lugar del incidente, lo que provocó cierta alerta entre los vecinos de la zona y conductores que circulaban por O Carballo.

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto. / Pablo Barro

Algunos testigos relatan que "la humareda era considerable".