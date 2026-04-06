Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescatado un cadáver junto a la DársenaPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto

Ha ocurrido esta mañana cuando el vehículo circulaba por la antigua N-VI a su paso por esta localidad oleirense

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto.

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto. / Pablo Barro

Pablo Barro

RAC

Ha quedado en un susto pero el humo causado por la avería de un vehículo de reparto en O Carballo (Oleiros) ha causado alarma hoy en esta localidad oleirense. Ha ocurrido esta mañana cuando la furgoneta se encontraba en la antigua carretera Nacional VI y, por causas que no han trascendido, se averió y el problema --aparentemente en el motor-- causó una importante humareda visible desde puntos alejados del lugar del incidente, lo que provocó cierta alerta entre los vecinos de la zona y conductores que circulaban por O Carballo.

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto.

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto. / Pablo Barro

Algunos testigos relatan que "la humareda era considerable".

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto.

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto. / Pablo Barro

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
  2. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  3. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  4. El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
  5. Domingo fresco en A Coruña antes de la gran subida de temperaturas de este lunes
  6. Las viviendas del Agra do Orzán y A Falperra a las que el Concello de A Coruña descartó dar protección histórica
  7. Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza
  8. La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto

Alarma en O Carballo, en Oleiros, por la humareda tras la avería de una furgoneta de reparto

La interventora accidental de Cambre desmiente la tesis del "bloqueo administrativo" de Unión por Cambre

La interventora accidental de Cambre desmiente la tesis del "bloqueo administrativo" de Unión por Cambre

Marcelino, el panadero coruñés más querido de Carballo: "Mientras mi horno siga en pie, aquí no se pasa hambre"

Marcelino, el panadero coruñés más querido de Carballo: "Mientras mi horno siga en pie, aquí no se pasa hambre"

Urbanismo a fuego lento: Bergondo admite "muchísimo retraso" en el PXOM, que lleva 13 años en trámites

Urbanismo a fuego lento: Bergondo admite "muchísimo retraso" en el PXOM, que lleva 13 años en trámites

María Torres, directora creativa de Elefante Elegante: "O noso desafío era conseguir un deseño fermoso pero en coherencia co tema"

María Torres, directora creativa de Elefante Elegante: "O noso desafío era conseguir un deseño fermoso pero en coherencia co tema"

125 años del puente de A Pasaxe: cuando Oleiros se unió por carretera a A Coruña

125 años del puente de A Pasaxe: cuando Oleiros se unió por carretera a A Coruña

Cuatro años de cárcel por asaltar varias panaderías en cadena en Arteixo y A Laracha

Cuatro años de cárcel por asaltar varias panaderías en cadena en Arteixo y A Laracha

El sistema E-Call avisa de un vehículo volcado en Carral

El sistema E-Call avisa de un vehículo volcado en Carral
Tracking Pixel Contents