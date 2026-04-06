El BNG de Arteixo determina que Carlos López Cotelo tome el relevo de Xurxo Couto como candidato a la Alcaldía en 2027

El BNG de Arteixo se presentará a las elecciones locales de 2027 con Carlos López Cotelo como candidato a alcalde. Así lo ha determinado por unanimidad la asamblea local de la formación, tras un proceso que, según el propio Bloque, se desarrolló durante los primeros meses de este año. López Cotelo es militante en el municipio "desde hace muchos años" y en la mañana de este miércoles, 8 de abril, realizará su presentación ante la ciudadanía.

La corporación municipal arteixana cuenta actualmente con dos concejales del BNG: Xosé Xurxo Couto, que fue candidato en 2023, y Raúl Fernández. Son la tercera fuerza en el pleno, con catorce concejales del PP, otros cuatro socialistas y un edil no adscrita tras dejar Alternativa dos Veciños.