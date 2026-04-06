El BNG pide en el Congreso la recuperación del castillo de Corbeiroa

La conservación y puesta en valor del castillo de Corbeiroa llega al Congreso de los Diputados. Después de las iniciativas impulsadas por diversos grupos en el ámbito autonómico, el BNG, a través de su diputado Néstor Rego, acaba de presentar varias iniciativas para reclamar el compromiso del Gobierno estatal en la conservación y puesta en valor de este baluarte, declarado Bien de Interés Cultural en 1949, así como actuaciones urgentes para garantizar el acceso público al monumento, situado en el límite de los concellos de Sada y Bergondo.

La formación nacionalista considera "especialmente grave" que no se respete la servidumbre de tránsito que recuerda, corresponde al Estado, a pesar de que sea el Albergue Juvenil de Gandarío, dependiente de la Xunta de Galicia, el que impide el acceso libre a la zona, vulnerando también la normativa de patrimonio cultural gallega.

Asimismo, Néstor Rego alerta del preocupante estado de conservación del castillo porque, aunque se acondicionó recientemente el acceso, los trabajos "foron insuficientes". “Falamos dunha estrutura con risco real de derrubamento dalgúns dos muros polo que resulta imprescindible unha intervención integral e urxente para evitar a perda definitiva deste patrimonio tan valioso”, incide el diputado nacionalista.