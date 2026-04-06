El fuego en Caión obliga a desalojar hasta una decena de casas: "Non viamos un lume así dende hai 30 anos"

"Hoy vamos a salvar casas". Bajo esta premisa trabajaban los servicios de emergencias en la tarde de este lunes, 6 de abril, en la parroquia de Caión, en el concello de A Laracha. Lo que comenzó como una jornada de un calor anómalo para la época, con temperaturas de hasta 27 grados que llenaron los arenales de bañistas, terminó con el cielo teñido de gris y hasta una decena de viviendas desalojadas ante el avance de unas llamas que se han adelantado al verano.

Algunos de los equipos de emergencias durante las labores de extinción en O Outeiro. / CASTELEIRO

El incendio se detectó poco después de la una del mediodía en una zona de monte próxima al núcleo habitado, en O Outeiro. Sumando el foco de Carballo, el fuego ya superaba al final del día las 150 hectáreas afectadas, según los datos publicados por Medio Rural, que alrededor de las 22.30h daba este incendio por estabilizado .

Alimentado por la maleza y el viento, el frente llegó a alcanzar los dos kilómetros, afectando tanto a monte arbolado como a monte raso. La gravedad de la situación en el entorno de O Outeiro obligó a la Guardia Civil a evacuar a los residentes de al menos diez inmuebles por la extrema proximidad del incendio.

El Consistorio larachés agradecía anoche en sus redes sociales el esfuerzo de los servicios de extinción que lucharon contra el fuego durante casi doce horas y expresaba también su "solidariedade ás persoas que tiveron que ser desaloxadas de maneira preventiva ante a proximidade das lapas e do fume" antes de confirmar que "afortunadamente todas elas puideron regresar aos seus fogares, sen que se rexistrasen danos en vivendas".

Los vecinos de Caión se han tenido que enfrentar a esta amenaza por segunda vez en apenas diez días, después de que otro incidente forestal calcinase recientemente 33,5 hectáreas en la misma parroquia. La combinación de calor extremo, falta de limpieza en los montes y la cercanía de las viviendas volvió a poner en jaque la seguridad de A Laracha en un inicio de temporada especialmente agresivo.

Tensión entre los vecinos: "Eu aos meus animaliños non os deixo"

Muchos de los afectados siguieron la evolución del siniestro desde sus coches, aparcados a apenas 200 metros de sus hogares. Entre ellos estaba Irene, que se topó con una "escena aterradora" al salir de trabajar, o Isabel, vecina de toda la vida, que tuvo que abandonar su domicilio junto a su marido durante al menos una hora.

“Eu aos meus animaliños non os deixo”, relataba emocionada esta última mientras recordaba fuegos similares en el núcleo. “Non viamos un lume así, tan preto das casas, dende hai 30 anos”, aseguraba tras haber detectado el olor a quemado mientras cuidaba del ganado por la mañana.

Una vecino divisando su casa tras ser desalojada. / CASTELEIRO

Aunque el peligro en O Outeiro se dio por controlado en torno a las seis y media de la tarde, permitiendo el regreso paulatino de los residentes, la tranquilidad duró poco, ya que la aparición de un nuevo foco en A Leira reactivó la emergencia y mantuvo el vilo en la zona durante el resto de la jornada.

Servicios de emergencias en Caión. / CASTELEIRO

Santiago, otro de los afectados, fue desalojado poco después de las tres de la tarde y no pudo regresar hasta tres horas más tarde. "Estaba teletrabajando con mi hija y tuvimos que llevarnos lo puesto e irnos", explica este vecino larachés, que reconoce haber vivido momentos de "mucha tensión y miedo" durante la espera.

Un despliegue masivo por tierra y aire

La magnitud del desastre movilizó un operativo multidisciplinar coordinado por la Consellería de Medio Rural y el 112 Galicia. En las tareas de extinción trabajaron dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigadas, dos agentes y una pala. A estos medios se sumaron los Bomberos de Arteixo, patrullas de la Guardia Civil, agentes del Seprona y la unidad de seguridad ciudadana USECIC.

Vecinos de A Leira, en Caión. / CASTELEIRO

La seguridad vial también se vio comprometida. La DGT y la Guardia Civil de Tráfico se vieron obligadas a cortar la carretera DP-1909 (la vía que une Caión con A Laracha) entre los kilómetros 12 y 15, debido a que la densa humareda anuló la visibilidad. La columna de humo fue tan intensa que resultó visible desde el parque de Bens, en A Coruña, y desde gran parte de los ayuntamientos de Arteixo e incluso Oleiros.

Galicia bajo las llamas: focos en Carballo y Rías Baixas

La jornada no solo golpeó a A Laracha. Casi de forma simultánea, en torno a las dos de la tarde, se declaró otro incendio forestal en la parroquia de Noicela, en el municipio de Carballo, cerca de Baldaio. Allí el despliegue fue incluso mayor para proteger el entorno natural, contando con cuatro aviones, un helicóptero y varias unidades técnicas.

El concejal delegado de Servicios, Medio Ambiente, Playas y Protección Civil de Carballo, Miguel Vales, ha detallado a Europa Press que el incendio, que se inició en la parroquia de Noicela avanzó hacia los lugares de Leira y Carballedo, donde maquinaria de la Xunta trabajó para evitar que las llamas llegasen a las viviendas.

De este modo, finalmente no fue necesario evacuar viviendas en las parroquias de Carballo, ni tampoco el cámping de Ás Névedas, pese a la preocupación inicial.

Asimismo, desde mediodía permaneció activo otro fuego que afectó al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas (parroquia de Ribadetea), cerrando un lunes negro marcado por la simultaneidad de las emergencias en toda la comunidad.