La interventora accidental de Cambre desmiente la tesis del "bloqueo administrativo" de Unión por Cambre

El "bloqueo administrativo" del Concello de Cambre es responsabilidad de los equipos de gobierno. La interventora accidental desmiente de esta forma la responsabilidad de las habilitadas en el retraso de pagos, en un informe adjunto a la cuenta general de 2024.

La habilitada relata en el documento, expuesto a participación pública, una serie de problemas financieros durante el ejercicio económico de 2024, cuando todavía estaba en el Gobierno municipal la formación Unión por Cambre.

En sus conclusiones advierte por escrito de que "la práctica totalidad de los servicios obligatorios que se prestan en el Concello de Cambre carecen de contrato en vigor", aunque apunta que en el momento actual, en 2026, ya se están llevando a cabo las revisiones de oficio necesarias para regularizar la situación. La mayoría de los contratos de servicios esenciales se prestan a través de contratos verbales, una situación irregular ya advertida por anteriores interventores y la secretaria municipal, y que está actualmente siendo investigada por los juzgados.

En su informe, la habilitada afirma que el Ayuntamiento, "a pesar de ser conocedor de la obligatoriedad" de licitar estos contratos, "obvió tales exigencias". Esto, concluye, "es el causante de la situación actual con los proveedores de servicios y suministros, así como del incumplimiento del periodo medio de pago". La interventora añade que, "lejos de actuar procediendo a regularizar la situación", el Concello mantiene estos servicios en precario.

La funcionaria va más allá y explica que, desde 2024 hasta marzo de 2026, el Ejecutivo local ha aprobado expedientes con informes desfavorables para pagar facturas pendientes de unos 3,59 millones de euros. Al cierre del año de 2024 Cambre debía 5,53 millones en pagos pendientes a proveedores. "Esto demuestra que la tesis de 'bloqueo administrativo' mantenida por el equipo de gobierno desde el mes de septiembre de 2023 carece de sustento legal", afirma la interventora que recuerda que los informes emitidos por su departamento "no son vinculantes" y que la gestión corresponde a la Alcaldía.

La habilitada accidental responde así a las acusaciones que los Ejecutivos de Unión por Cambre, que comenzaron en 2023. Entonces, el alcalde, Óscar Patiño, acusó tanto a la interventora como a la secretaria de paralizar los pagos retrasando los informes necesarios para abonar las facturas pendientes. Este señalamiento continuó con su sucesora, María Pan, que también hizo referencia al trabajo de ambas habilitadas cuando renunció a la Alcaldía hace un año.