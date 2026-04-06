El Concello reclama la ampliación de la carretera entre el polígono de Iñás y Oleiros

Desde hace varias semanas, el centro de Oleiros se encuentra cortado por las obras de renovación de la red municipal de abastecimiento de agua, una circunstancia que obliga a desviar el tráfico rodado en la zona. Una de las alternativas es acceder a la N-6 a través del polígono de Iñas, pero la ruta no está exenta de peligros. De hecho, desde el Concello han vuelto a reclamar a la Diputación de A Coruña, titular de la DP-1707, la ampliación de la plataforma y la creación de arcenes y aceras para evitar situaciones de peligro que se originan como consecuencia de la estrechez de la vía.

Como apuntan desde el Concello, el ámbito de la actuación sería el margen izquierdo de la carretera en dirección Iñás, puesto que en el derecho ya existen y aceras. En la vía, de doble sentido, también hay habilitadas plazas de aparcamiento que de momento no se usan, lo que facilita las maniobras para evitar la colisión cuando se cruzan dos vehículos. No obstante, en la zona está prevista la próxima apertura de un tanatorio y una cafetería, lo que sumado al crecimiento del propio polígono llevará a que esas plazas se ocupen con mayor frecuencia, aumentando el riesgo de la vía.

Precisamente, las obras que ejecuta el Concello para dar servicio al futuro tanatorio provocan estos días un estrechamiento en el vial que pone de manifiesto la necesidad de ampliar la plataforma, de la que algunos vehículos, además de reducir bruscamente la velocidad, se tienen que salir para permitir los cruces con seguridad.

Esta petición se suma a las demandas para mejorar el transporte en Iñás. El Concello de Oleiros incluyó entre sus reclamaciones a la Xunta la creación de una línea de transporte metropolitano al polígono. La respuesta a esta petición está pendiente de fijar de una reunión entre ambas administraciones.