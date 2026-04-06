Oleiros multa a seis personas con 600 euros por dejar los residuos fuera de los contenedores
El Ayuntamiento identificó a cinco personas en Perillo por dejar una gran cantidad de cartones fuera del contenedor y a otra en O Seixo por depositar unos muebles viejos en la calle
El Concello de Oleiros ha abierto expedientes sancionadores a seis personas por incumplir las normas de depósito de residuos por dejar una gran cantidad de cartones fuera del contenedores y dejar muebles viejos en una zona de contenedores en O Seixo. Estos vecinos tendrán que afrontar una multa económica de 600 euros.
En el caso de los cartones han sido identificados 5 individuos en la zona de Beiramar, en Perillo. El Concello recuerda que los cartones no se pueden dejar fuera de los contenedores, que hay que plegarlos para introducirlos en el depósito azul. En el caso de O Seixo, los vecinos ayudaron a identificar al culpable. En este caso el Ayuntamiento recuerda que los muebles, electrodomésticos, colchones y otros enseres voluminosos se pueden depositar en el punto limpio del polígono de Iñás. En caso de que no fuera posible, solo está permitirlo dejarlos en la calle los jueves a partir de las 20.00 horas dando previamente el aviso al teléfono 981 795 524.
El Concello pide la colaboración ciudadana para identificar a otras personas que incumplan la normativa de la basura y solicita que llamen a la Policía Local al teléfono 981 610 001. "Los espacios públicos son patrimonio de todas e todos. Nadie tiene derecho a degradar y maltratar las calles", dice el Ayuntamiento oleirense.
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