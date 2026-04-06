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Vía libre al plan que permitirá construir cerca de medio centenar de viviendas en A Cañota, en Sada

El plan especial, aprobado inicialmente en 2022, incluye la construcción de 16 viviendas con licencia directa y otras treinta en parcelas libres, además de zonas verdes y aparcamiento público

Ámbito de la urbanización de A Cañota, en Sada.

Ámbito de la urbanización de A Cañota, en Sada. / LOC

Pablo Barro

Sada

Ha sido un proceso largo, de más de cinco años de trámites, pero finalmente el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este lunes la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del núcleo rural de A Cañota, en Sada, que permite la construcción de cerca de medio centenar de viviendas.

Se trata del primer plan especial realizado al amparo del plan general, aprobado en 2017. El documento se aprobó inicialmente en 2022. La Xunta eximió entonces al desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental estratégica al entender que «no produciría efectos significativos en el medio ambiente». De hecho, el Instituto de Estudos do Territorio concluyó que la actuación no solo no presentaría una incidencia paisajística negativa, sino que contribuiría a «corregir parte de las carencias urbanísticas del núcleo». La aprobación definitiva se produjo el pasado año.

Con la publicación en el BOP se inicia la cuenta atrás para su entrada en vigor, que está condicionada a que en el plazo de dos meses a contar desde este martes no se interponga ningún recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la normativa aprobada.

El desarrollo urbanístico en el núcleo de A Cañota, formado en la actualidad por unas treinta viviendas unifamiliares, permite la construcción de 16 viviendas con licencia directa y abre la puerta a la ejecución de otras treinta en parcelas libres. El plan también prevé un área de juegos de 576 metros cuadrados, un jardín y una parcela de 785 metros cuadrados para un equipamiento aún por definir.

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El ámbito abarca en total una superficie de 108.403 metros cuadrados entre las parroquias de Meirás y Mosteirón. Los promotores proyectan en él un nuevo viario y la mejora de los existentes -la calle principal pasará a contar con una calzada de seis metros-, así como actuaciones en la red de saneamiento -con un nuevo colector bajo los nuevos viarios- y la creación de 79 plazas de aparcamiento, 47 de ellas de titularidad pública.

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