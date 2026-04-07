Cambre busca atraer los jóvenes a la industria textil

Cambre vivirá dos jornadas dedicadas a la moda los próximos días 17 y 18 de abril. La iniciativa busca atraer a la gente joven del sector de la moda y el emprendimiento, con charlas y talleres de profesionales de los distintos ámbitos de la industria textil.

Ana Otero es la persona detrás de AnaÓ Fashion Consulting, la empresa que gestiona el evento. La marca, explica Otero, nace paralelamente con Chissio, la firma creada por su hijo Marcos, que falleció de cáncer de páncreas hace unos años. Ella y personas amigas de Marcos trabajan en AnaÓ, "una empresa que hace de todo relacionado con textiles", señala Otero, que cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria.

"Para darnos a conocer decidimos hacer unas jornadas textiles, porque vimos que por aquí por A Coruña no había nada parecido y si queríamos ir a alguna feria parecida teníamos que ir a Madrid", dice la cambresa. Otero señala que el evento está diseñado para atraer especialmente a los jóvenes diseñadores y los estudiantes de las escuelas de moda que hay en el área y que puedan acercarse de forma gratuita a temas como el estilismo, la producción fotográfica o la sostenibilidad en la moda.

"En Galicia se respira moda y yo creo que hay potencial", afirma la emprendedora, que espera que esta primera feria sirva como inspiración para que los municipios de As Mariñas se unan para continuar el esfuerzo. "Culleredo, Bergondo, Cambre o Carral deberían tener movimiento y atraer a la gente joven. Aunque somos provincianos, somos una provincia con glamour, tenemos otra chispa. Los mayores que estamos aquí lo hacemos por eso", apunta Otero.

Uno de los uniformes que se podrán ver en las jornadas textiles / Gonzalo Ibáñez

Las jornadas tendrán lugar en Villa Concepción y tendrán un horario de 11.00 a 20.00 horas. Entre los ponentes estarán la directora xeral de traballo autónomo, Marta Mariño, la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, o Susana Santa María, del polo emprendemento de Ferrol. Habrá hasta un desfile de uniformes para diferentes ámbitos y servicio de bar y picoteo. "Proponemos una uniformidad distinta a la que hay en el mercado, un uniforme que tú estés y que si tienes que tomarte un café con un amigo al salir de trabajar, pues vas actual y mona", explica la cambresa.

Hasta el momento han enviado 2.000 invitaciones para promocionar el evento, aunque aclaran que las puertas estarán abiertas a todo el mundo. "Nos gustaría que el año que viene fuera más grande", señala Otero, que espera poder incorporar pintura, música y, por supuesto, más moda.

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Entre los colaboradores del evento están Botica do Agro, Auga de Parada, Beatriz Sotelo, Ángela Fernández, Enza di Piazza, Stampa y borda, Coco Brand Factory, Rofinor, el Concello de Cambre, Ande Galicia y Modai.