Carral finalizó tres obras viarias con una inversión de 140.000 euros

El Concello de Carral ha finalizado recientemente 13 actuaciones destinadas a la mejora de la red viaria, reforzando la seguridad, el drenaje y la accesibilidad en distintos puntos. El conjunto de las obras ha supuesto una inversión total de más de 140.000 euros.

La primera de las actuaciones se llevó a cabo en marzo en Tabeaio, con trabajos de mejora de cunetas a lo largo de 275 metros. El coste total de esta obra ascendió a 32.885 euros.

Por otra parte, el Concello finalizó el proyecto de mejora del vial entre A Ribeira y Soavila, en la parroquia de Cañás. El presupuesto total fue de 74.035 euros, con una ayuda de 56.417 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

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Finalmente, se completó la mejora de la capa de rodadura del vial entre Cimadevila y Montecelo, en Quembre, dentro del Plan de Obras y Servicios 2025. La actuación contó con un presupuesto de 35.600 euros.