Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el plan para que los taxis de A Coruña operen en toda la comarcaTraslado de la parada de buses de EntrejardinesAsí es la redistribución de los edificios de Monte MeroRecta final de temporada: las claves del calendario del DeportivoSanción al poblado navideño de María PitaConfirmado el archivo de la denuncia contra el exconselleiro Alfonso VillaresAsí es el nuevo mapa de la 'Ruta 66' que llega a A Coruña
instagramlinkedin

Carral finalizó tres obras viarias con una inversión de 140.000 euros

Las actuaciones se basaron en mejorar las carreteras para reforzar la seguridad, el drenaje y la accesibilidad

Una de las obras realizadas en carreteras municipales.

Una de las obras realizadas en carreteras municipales. / LOC

RAC

Carral

El Concello de Carral ha finalizado recientemente 13 actuaciones destinadas a la mejora de la red viaria, reforzando la seguridad, el drenaje y la accesibilidad en distintos puntos. El conjunto de las obras ha supuesto una inversión total de más de 140.000 euros.

La primera de las actuaciones se llevó a cabo en marzo en Tabeaio, con trabajos de mejora de cunetas a lo largo de 275 metros. El coste total de esta obra ascendió a 32.885 euros.

Por otra parte, el Concello finalizó el proyecto de mejora del vial entre A Ribeira y Soavila, en la parroquia de Cañás. El presupuesto total fue de 74.035 euros, con una ayuda de 56.417 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Noticias relacionadas

Finalmente, se completó la mejora de la capa de rodadura del vial entre Cimadevila y Montecelo, en Quembre, dentro del Plan de Obras y Servicios 2025. La actuación contó con un presupuesto de 35.600 euros.

TEMAS

  1. La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
  2. Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña
  3. Vía libre al plan que permitirá construir cerca de medio centenar de viviendas en A Cañota, en Sada
  4. Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo suma un punto, pero puede perder la plaza de ascenso directo
  5. El Parque do Vixía de A Coruña saldrá a concurso diez años después de su anuncio
  6. El tiempo en A Coruña esta semana: las temperaturas se disparan antes del regreso de la lluvia
  7. La nueva etapa entre Deportivo y Concello se extiende al palco de autoridades de Riazor
  8. LaLiga confirma el horario del Burgos-Deportivo

Carral finalizó tres obras viarias con una inversión de 140.000 euros

Carral finalizó tres obras viarias con una inversión de 140.000 euros

El PSOE cuestiona el gasto en viajes del Gobierno local de Arteixo

El PSOE cuestiona el gasto en viajes del Gobierno local de Arteixo

Las cuidadoras de colonias felinas de Cambre recurren a la Valedora do Pobo ante la "falta de gestión" municipal

Las cuidadoras de colonias felinas de Cambre recurren a la Valedora do Pobo ante la "falta de gestión" municipal

El Club de Remo Olímpico analiza con la Xunta sus opciones para establecerse en O Pedrido

El Club de Remo Olímpico analiza con la Xunta sus opciones para establecerse en O Pedrido

El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones

El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones

El Consorcio As Mariñas llevará a pleno un presupuesto anual de 19 millones

El Consorcio As Mariñas llevará a pleno un presupuesto anual de 19 millones

La parada de buses interurbanos en Entrejardines se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación

La parada de buses interurbanos en Entrejardines se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación

Carmen Lomana en Culleredo, impresionada coas xoias galegas: «Que non facedes ben os galegos?»

Carmen Lomana en Culleredo, impresionada coas xoias galegas: «Que non facedes ben os galegos?»
Tracking Pixel Contents