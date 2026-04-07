Carral finalizó tres obras viarias con una inversión de 140.000 euros
Las actuaciones se basaron en mejorar las carreteras para reforzar la seguridad, el drenaje y la accesibilidad
El Concello de Carral ha finalizado recientemente 13 actuaciones destinadas a la mejora de la red viaria, reforzando la seguridad, el drenaje y la accesibilidad en distintos puntos. El conjunto de las obras ha supuesto una inversión total de más de 140.000 euros.
La primera de las actuaciones se llevó a cabo en marzo en Tabeaio, con trabajos de mejora de cunetas a lo largo de 275 metros. El coste total de esta obra ascendió a 32.885 euros.
Por otra parte, el Concello finalizó el proyecto de mejora del vial entre A Ribeira y Soavila, en la parroquia de Cañás. El presupuesto total fue de 74.035 euros, con una ayuda de 56.417 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
Finalmente, se completó la mejora de la capa de rodadura del vial entre Cimadevila y Montecelo, en Quembre, dentro del Plan de Obras y Servicios 2025. La actuación contó con un presupuesto de 35.600 euros.
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