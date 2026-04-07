El Club de Remo Olímpico analiza con la Xunta sus opciones para establecerse en O Pedrido

El Club de Remo Olímpico do Mandeo no ceja en su empeño de contar con unas instalaciones propias en el entorno de O Pedrido que le permitan seguir creciendo. Con este fin, sus dirigentes han mantenido este martes una reunión con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, en la que han puesto sobre la mesa las diferentes propuestas de la entidad para dotar de este equipamiento a los profesionales que practican esta disciplina en el entorno de la ría de Betanzos.

En el encuentro, en el que también estuvieron la directora territorial da Consellería de Medio Ambiente, Pilar Arias; la presidenta del club, María del Carmen Mesía, y el secretario y entrenador, Manuel Landeira, la delegada territorial se comprometió a estudiar las propuestas presentadas por el club bergondés.

Como explica Landeira, su idea es clara: "el mejor sitio es O Pedrido, porque para nosotros el Mandeo es básico". Por eso han decidido "empezar por arriba" y acudir a la Xunta, que ahora también tiene competencias en materia de Costas, para ir así "acotando" las posibles opciones en función de los diferentes condicionantes. "Dependemos de Costas, de Patrimonio por el puente de O Pedrido, de la Red Natura, de la Reserva de la Biosfera...", enumera Landeira.

Con todo, reconoce que dar con un terreno "está siendo complicado, sobre todo por temas de herencias y la dificultad de poner a todos los propietarios de acuerdo". Mientras tanto el club, que en sus poco más de diez años de historia ya cuenta con 20 medallas nacionales y varios de sus deportistas convocados por la selección española, sobrevive con una parcela cedida a un kilómetro de la orilla "que nos condiciona mucho", explica el entrenador, ya que tienen que bajar las embarcaciones en un remolque y montarlas in situ. Además, esa logística les impide contar con una zódiac que sirva de asistencia a los deportistas, que tampoco cuentan con duchas ni vestuarios donde cambiarse.

"Este año con tanta lluvia ha sido muy duro", reconoce Landeira, que confía en lograr una parcela en la que colocar "por lo menos una carpa", como estaban antes de perder su antigua sede, aunque su aspiración es contar con una nave de entre 250 y 350 metros para el material. "No tenemos donde guardarlo", afirma, "y tampoco podemos hacernos con más embarcaciones; queríamos ofrecer remo de mar, pero por falta de espacio no podemos". Y la limitación no es solo para el material. "En esta situación no puedo coger gente nueva", lamenta el secretario del club bergondés, que apunta que no es por falta de interés. "Hay mucha gente interesada. Raro es el mes que no vengan varias personas a preguntar".