El Consorcio As Mariñas llevará a pleno un presupuesto anual de 19 millones

El Consorcio As Mariñas llevará a pleno este miércoles, 8 de abril, el presupuesto para el ejercicio de este año. El documento propuesto alcanza los 19,1 millones de euros, lo que supone una reducción del 18% con respecto al año pasado, que ascendía a 23 millones. Las cuentas reservan la mayor partida para la gestión de la basura, que es la principal prestación de la entidad, lo que supondrá una inversión de 16,3 millones de euros.

De esa cuantía, 8 millones de euros euros irán destinados a la recogida y 6,9 millones euros al tratamiento y eliminación de residuos con los correspondientes impuestos asociados. Para obtener esta cifra, en base a la evolución de las magnitudes de residuos tratados, se estima un volumen anual de 59.000 toneladas.

Para hacer frente a este coste del servicio, la tasa que aportan los usuarios, que se mantiene sin variaciones, cubre 14,9 millones de euros. A esto hay que sumarle 630.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local de la Xunta.

El acuerdo extrajudicial alcanzado el año pasado con Albada, la empresa que realiza el tratamiento en Nostián, supuso un ingreso extraordinario de 9.270.000 euros, de los que 6.585.000 euros se computaron en 2025 y 2.685.000 euros ahora en 2026. Por este motivo la cifra presupuestaria del Consorcio es inferior a la de 2025 y superior a la de 2024. En el documento, este ingreso extraordinario conlleva la provisión de un fondo de contingencia de 1,8 millones de euros para atender eventuales operaciones no financieras de carácter inaplazable.

Los ocho Concellos miembro aportan 704.595 de euros, de los que se dedican 409.300 euros a la lacería, otro de los servicios mancomunados. Asimismo, destinan 283.250 de euros al Plan Coordinador de Servizos Sociais, para lo que se cuenta también con subvenciones de la Xunta (120.480 de euros) y de la Diputación (60.000 euros).

Además del presupuesto, el pleno abordará otros asuntos. Algunos de ellos son también económicos, como la actualización del mencionado coste del servicio de recogida de basura, que presta la empresa Prezero, en un 4,1%, debido principalmente a la subida del IPC.

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El contrato de recogida está actualmente prorrogado. El Consorcio ultima la licitación del nuevo servicio al ya disponer del borrador de los pliegos, encargados a un estudio especializado. El pleno también tratará la adhesión del Consorcio al convenio de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente para el tratamiento de residuos de envases domésticos y ligeros y papel y cartón de un solo uso.