Las cuidadoras de colonias felinas de Cambre recurren a la Valedora do Pobo ante la "falta de gestión" municipal

Las alimentadoras de colonias felinas de Cambre se han plantado y han decidido llevar sus quejas a la Valedora do Pobo. "No podemos seguir controlando la proliferación de gatos con dinero de nuestro bolsillo", afirma la portavoz de las voluntarias, María José Cela, quien exige al Ayuntamiento un "plan estructural" para poner fin a esta problemática.

Las voluntarias instan al Gobierno local a aplicar de forma efectiva el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Este sistema, recomendado por la normativa vigente para el control ético de las poblaciones felinas, consiste en capturar a los ejemplares, esterilizarlos y devolverlos a su entorno. Las cuidadoras consideran este protocolo "fundamental" para atajar tres años de "colonias descontroladas".

Actualmente hay siete colonias registradas en el municipio. El Concello asegura que, en su última reunión con el colectivo, se comprometió a activar un servicio de control a través de la empresa especializada Servigal, a través del Consorcio As Mariñas, y en coordinación con las personas implicadas en el cuidado de los gatos callejeros.

Una colonia de gatos en Cambre. / LOC

"En este momento, se está a la espera de completar esa coordinación necesaria para retomar el servicio lo antes posible, con el objetivo de garantizar una gestión adecuada siguiendo las recomendaciones en materia de bienestar animal", sostiene el Ejecutivo local, que adelanta que convocará una nueva reunión en los próximos días para avanzar de manera definitiva en su puesta en funcionamiento.

Un conflicto que viene de atrás

La portavoz de las alimentadoras denuncia que la situación se ha desbordado en muchos barrios, especialmente en la calle Balado y en Ponte Cela, y advierte que se requiere una actuación "urgente".

El origen del problema se remonta a finales de febrero de 2024, cuando la secretaria y la interventora de Cambre frenaron un contrato menor destinado precisamente a la gestión de estas colonias, lo que derivó en un bloqueo del procedimiento. Fue entonces cuando el Consorcio asumió las riendas de la vigilancia y el control, licitando de nuevo el servicio de lacería para realizar el mapeo, censo y esterilización. Sin embargo, según testifica María José Cela, el problema sigue sin erradicarse.

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El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su compromiso con una "gestión responsable" y la colaboración activa con el voluntariado. El Gobierno local defiende la eficacia de Servigal a través del Consorcio, señalando que otros municipios del entorno ya utilizan este servicio con resultados satisfactorios, y reitera su voluntad de dar una solución "lo antes posible".