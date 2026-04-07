Oleiros se pone del lado de la Xunta para impulsar la finalización de la Vía Ártabra

El Concello de Oleiros sigue adelante con su ofensiva para mejorar las comunicaciones del municipio. En esta batalla, el Gobierno municipal ha decidido buscar en la Xunta un aliado, por una parte, para conseguir las mejora de las frecuencias en el transporte metropolitano y nuevas líneas a Xaz, Abeleiras y el polígono de Iñás, y, por otra, para desbloquear la finalización de la Vía Ártabra, una infraestructura que consideran clave para descongestionar el tráfico, que ahora se concentra fundamentalmente en el puente de A Pasaxe y la Costa da Tapia.

El portavoz municipal, Pablo Cibeira, señaló este martes en un programa radiofónico que el bloqueo a esta infraestructura responde al "electoralismo" de formaciones como el BNG y el PSOE, "que no quieren que el PP se cuelgue la medalla", además de apuntar a los "intereses personales" de concejales de concellos vecinos.

El edil oleirense también recordó que uno de los motivos para tumbar su ejecución fue la existencia de "una zona natural que no es tal" y que si las obras llevan paradas judicialmente 4 años es por "errores administrativos cometidos por la Xunta de Galicia en la aprobación del proyecto".

Por eso ahora exige al Gobierno gallego "que demuestre que apuesta por la Vía Ártabra", haga prevalecer el interés general para mejorar el tráfico, apruebe nuevamente el proyecto y retome los trabajos. "Oponerse a esto es faltar a la ciudadanía coruñesa", afirma, ya que el tramo en cuestión permite cerrar una circunvalación comarcal "desde el puerto de Lorbé hasta la Ronda de Outeiro, pasando por la N-6, AP-9, N-550, A-6 y la tercera ronda".

"La vía Ártabra es progreso, es incrementar la competitividad de empresas y autónomos, es no perder horas en atascos, es no llegar tarde a trabajar o al médico, es ahorrar en combustible y reducir la contaminación… es mejorar la calidad de vida de miles de personas", concluyen desde el Concello.