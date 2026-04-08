Betanzos traslada el mercado y el bus este sábado por la Copa de España de Ciclismo
La cita reunirá a 450 corredoras, lo que obligará a blindar el casco urbano
Betanzos
El centro de Betanzos se convertirá este sábado en el epicentro del ciclismo nacional con la celebración de la Copa de España Féminas, una cita que reunirá a 450 corredoras y que obligará a blindar el casco urbano con importantes restricciones de movilidad.
Desde las 7.30 horas se cerrará totalmente al tráfico la Plaza García Naveira, desplazando las paradas de autobús a la zona de los colegios y trasladando excepcionalmente el mercado semanal al Cantón de Claudino Pita, en un dispositivo de seguridad que se mantendrá activo hasta las 15.00 horas.
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