Cambre trasladará los locales de ensayo de música al polígono Espíritu Santo
El Concello convoca a las bandas usuarias el próximo 14 de abril para explicar el protocolo de uso de las instalaciones
El Concello de Cambre trasladará los locales de ensayo musical al Centro de Formación Ocupacional de Cambre, en el polígono de Espíritu Santo, para garantizar la continuidad de la actividad.
El Ayuntamiento convoca a los grupos musicales usuarios a una reunión el próximo martes 14 de abril a las 20.00 horas en el centro para explicar el protocolo de uso de las instalaciones. La asistencia será imprescindible para poder usar los nuevos espacios, ya que se darán las llaves y detallarán las condiciones de acceso.
La alcaldesa Diana Piñeiro destacó que "esta medida permite dar continuidade á actividade musical no municipio, garantindo espazos axeitados mentres se acondicionan as salas habituais". El Concello señala que esta medida es de carácter provisional.
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