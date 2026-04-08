El Consorcio de As Mariñas, pendiente de A Coruña para rematar los pliegos de tratamiento de basura en Nostián

El Consorcio de As Mariñas aprobó este miércoles el presupuesto de 19,1 millones de euros con unanimidad de todos los alcaldes. Durante el pleno también se abordó la próxima licitación de los nuevos servicios de recogida y de tratamiento y eliminación de residuos en la planta de Nostián.

La entidad fijó como fecha límite el 15 de abril para que los municipios den el visto bueno o propongan una variación en los pliegos del servicio de recogida. Una vez den la luz verde se procederá a contratarlos "de forma inminente", señala el Consorcio. El presidente, José Antonio Santiso, explicó que están esperando que el Concello de A Coruña les traslade sus peticiones sobre los pliegos del servicio de tratamiento y eliminación.

El Consorcio está también pendiente de una nueva reunión con la ciudad y recordó a los alcaldes presentes que el compromiso de seguir en Nostián por un euro menos de lo que cobra Sogama se mantendrá hasta que comience el nuevo servicio y que entonces la entidad decidirá sobre la prestación.

Con los nuevos contratos el Consorcio estudiará la actual ordenanza y tasa, de lo que se ocupará una consultora especializada.

El Pleno también aprobó la actualización del coste de servicio de la recogida de basura, que presta la empresa Prezero, que aumenta un 4,1% por la subida del IPC. Además, los alcaldes dieron luz verde al convenio de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente para el tratamiento de envases domésticos ligeros y el papel y cartón de un solo uso.