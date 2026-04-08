Luz, inclusión y vistas al pueblo: así será por dentro el nuevo Concello de A Laracha tras su reforma de 1,5 millones

La Casa Consistorial de A Laracha cambiará radicalmente de imagen en menos de un año. El Proyecto Estratégico de Reforma y Adecuación, que acaba de salir a licitación, revela que la inversión, que roza los dos millones de euros sumando la rehabilitación y la adecuación del entorno, no es solamente una obra de mantenimiento.

Y es que el Ejecutivo local busca renovar por completo el edificio del Concello, que permanece prácticamente intacto desde su construcción hace más de 50 años, en 1974. El objetivo es crear un nuevo espacio funcional bajo los estándares de la "Nueva Bauhaus Europea".

Vista de la Casa Consistorial actual, que data de 1974. / LOC

El nuevo proyecto pone fin al acceso segregado. El informe técnico reconoce que la entrada actual para personas con movilidad reducida, ubicada de forma lateral, cuenta con un acceso "poco inclusivo y distante".

Es por eso que las obras incluirán un único acceso por la fachada principal. De este modo, todo ciudadano, independientemente de su condición física, entrará por la misma puerta a un gran vestíbulo de acogida que distribuirá el flujo hacia el Registro y el nuevo Juzgado de Paz.

Un mirador hacia la plaza

La transformación estética más radical se vivirá en las alturas. El antiguo tejado dará paso a una planta ático que se convertirá en el "nuevo faro institucional" de la villa. El documento técnico sostiene que la planta no servirá solo para los políticos, sino que la nueva solución de cubierta para ganar "altura y transparencia" funcionará como un mirador institucional hacia la plaza.

El objetivo es doble: dotar al Concello de un nuevo espacio para recepciones y bodas, y ampliar el aforo del Salón de Plenos para que la ciudadanía pueda asistir a las sesiones sin las estrecheces del diseño anterior, que no contaba con aforo para los vecinos.

Vista del nuevo edificio desde arriba. / LOC

El proyecto también desvela una cara oculta. En una zona con alta presencia de granito, la reforma incluye un blindaje específico mediante una barrera anti-radón y sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor. Estas medidas técnicas permitirán reducir más de un 30% el consumo de energía primaria no renovable, blindando así la llegada de los fondos europeos Next Generation.

Las obras de rehabilitación y reforma también llegarán al exterior. La Plaza del Ayuntamiento dejará de ser una zona de paso o estacionamiento para convertirse en un "hub" de movilidad y convivencia. El informe califica el actual parque infantil de "insuficiente" y propone una zona de juegos moderna, segura y adaptada a todas las edades.

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Además, se integrará de forma funcional una parada para el transporte escolar y puntos de recarga para vehículos eléctricos, eliminando barreras visuales para que la plaza se convierta en una "extensión" del propio edificio municipal.