O BNG condiciona o seu apoio ao PXOM de Betanzos á protección do Carregal

O BNG de Betanzos amosa a súa vontade de diálogo para dotar ao municipio dun novo plam xeral, pero fixa unha "liña vermella": non apoiará ningún plan que permita construír nos terreos inundables do Carregal, á beira do río Mendo. A formación nacionalista esixe converter estas parcelas en zona verde para evitar "aberracións urbanísticas" e garantir a seguridade fronte a posibles desbordamentos.

Aínda que o BNG logrou melloras en Infesta e nas Hortas do Frade, advirte que o seu voto a favor depende desta protección ambiental. "É unha irresponsabilidade construír en zonas de risco en pleno 2026", sinalan, instando ao Goberno local a apostar por un urbanismo sostible e con sentido común.