Paderne critica el "silencio" de la Xunta por los cambios impuestos en la toponimia del municipio
En las alegaciones remitidas, el Ejecutivo local solicita formalmente que se mantenga San Pantaleón como nombre oficial de la parroquia
El Concello de Paderne ha mostrado su malestar ante la falta de respuesta de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude respecto a las alegaciones presentadas por el cambio de topónimos en el municipio. El Ejecutivo municipal considera que la propuesta autonómica ignora la realidad social y administrativa del Ayuntamiento.
En las alegaciones remitidas la pasada semana, el Concello solicita formalmente que se mantenga San Pantaleón como nombre oficial de la parroquia, frente a la grafía "San Pantaión" que "pretende imponer el organismo autonómico". Asimismo, el Gobierno local ha manifestado su firme rechazo a las nuevas denominaciones propuestas para otros núcleos: "O Porto" (en sustitución de Porto de Abaixo) y "A Feira do Vintesete" (para referirse al actual "O Vintesete").
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