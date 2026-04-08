Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones

Cuando Panadería Toñito llegó en el año 2000 al polígono de Piadela, en Betanzos, no había casi ninguna nave en pie. Fueron pioneros en su nacimiento y ahora también están tirando del carro de su crecimiento. La firma, una panadería familiar fundada en Cambre en el año 1989, está ampliando sus instalaciones en el parque empresarial y en pocos meses espera poner en marcha un gran almacén frigorífico, la primera piedra de lo que será la futura sede del grupo.

Su fundador, Antonio Ferro Insua, explica que este nuevo almacén "estará listo en un par de meses y la idea es empezar a operar ya en junio". Las nuevas instalaciones, cuyas obras comenzaron el pasado año, se van a ubicar en pleno corazón del polígono. Servirán para almacenar miles de empanadas y otros productos congelados. "Nosotros vendemos todo en congelado", señala el propietario, "y esta nueva nave nos va a dar más capacidad de almacenamiento, que ahora mismo tenemos muy poca", apunta.

Antonio Fero Insua en las nuevas instalaciones de Panadería Toñito en el polígono de Piadela, en Betanzos / LOC

El ritmo de construcción estos días es frenético, pero no va a quedar ahí la cosa. Y es que la firma panadera cuenta ya con licencia para una segunda fase que les va a permitir ampliar la producción. "Donde estamos ahora tenemos dos líneas y en la segunda fase van a ir cuatro líneas. Y hay también una tercera fase prevista en el futuro para otras cuatro líneas más", avanza 'Toñito' Fero Insua. "La idea es trasladar aquí todas las instalaciones".

La segunda fase cuentan que esté en marcha en breve. "Estamos pidiendo presupuestos y vamos a intentar empezarla ya", señala. Con todo, indica que las cuatro nuevas líneas de producción se irán poniendo en marcha de forma progresiva. "Actualmente tenemos dos líneas de producción que están al 90%, casi al 100%. Pondremos en marcha esas dos y una tercera en la nueva planta y, según vaya el mercado, iremos ampliando", explica el empresario.

Un polígono en expansión

De momento no hay fecha para el traslado completo. "Es que poner fechas con el tema de la construcción es un riesgo; esto tenía que estar abierto en noviembre y mira en qué fecha estamos...". Lo que sí que tiene claro es que el polígono "está cogiendo empuje". "Creo que ya está todo vendido y se van a hacer más cosas. Aquí, por la parte de atrás, por ejemplo, se va a hacer una fábrica artesana de helado", apunta el fundador de Panadería Toñito.

Instalaciones de Panadería Toñito en el polígono de Piadela / LOC

"No sé por qué no lo había cogido antes, porque para mí es uno de los mejores polígonos que hay alrededor", afirma. "La ubicación es inmejorable, porque estás en el centro de todos los sitios. Si quieres ir para Lugo, para Santiago, para Ferrol, es que estás a un kilómetro de la entrada de la autovía. Y no es porque sea un polígono caro, que no lo es", matiza. "Además, las parcelas están muy bien hechas".

En su caso, el emplazamiento es estratégico, porque tienen también a tiro de piedra las instalaciones de Gadisa, firma de distribución de la que Panadería Toñito es proveedor.