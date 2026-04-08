La Valedora do Pobo descarta continuar la investigación en el Castillo de Corbeiroa
La institución dio por válidos los argumentos de la Xunta, una postura que la Asociación de Veciños da Obra considera "lejos de la normalidad"
La Asociación de Veciños da Obra ha mostrado su total disconformidad ante el reciente informe de la Valedora do Pobo, que concluye que no es necesario continuar con la investigación sobre el estado de conservación y accesibilidad del Castillo de Corbeiroa. Pese a las evidencias presentadas por el colectivo vecinal, la institución da por válidos los argumentos de la Xunta, una postura que la asociación considera "lejos de la normalidad".
En su resolución, la Valedora señala que la Consellería de Cultura realizó labores de limpieza a finales de 2025 y justifica la falta de visitas alegando que, en recintos defensivos de costa, el acceso público no siempre es posible. Además, reconoce que el único acceso existente es a través del Albergue de Gandarío, pero sostiene que el paso de visitantes sería incompatible con las actividades juveniles del centro.
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