El alcalde de Sada, tras el incendio en la nave de Trison: "Esta empresa tiene la capacidad suficiente para ponerse a andar lo antes posible"

El alcalde de Sada, Benito Portela, se ha desplazado esta mañana al polígono de Espíritu Santo tras el incendio que ha arrasado la nave de la multinacional tecnológica Trison en esta zona empresarial en suelo sadense. Portela ha destacado en primer lugar que "lo más importante es que no ha habido daños personales" y ha trasladado su apoyo a los responsables de Trison con el convencimiento de que superarán este importante contratiempo: "Tiene la capacidad suficiente para ponerse a andar lo antes posible". El regidor ha subrayado que en las instalaciones afectadas por el incendio trabajan alrededor de 200 empleados. El alcalde de Sada ha aprovechado también para agradecer el trabajo de los servicios de bomberos de Betanzos, Oleiros, Arteixo, A Coruña y demás efectivos de emergencias que se han desplazado al lugar del incendio para atajar las llamas y tratar de minimizar las incidencias por este incendio.

Un incendio destroza la nave de Trison en el polígono de Espíritu Santo / Carlos Pardellas

En el lugar del incendio también está, ya desde la madrugada, el director financiero de Trison, Rafael Sánchez, quien explicó --en declaraciones radiofónicas-- que la alarma de incendios saltó alrededor de las 01.00 horas y que durante esta mañana los trabajadores se han desplazado hasta la nave para tratar de recuperar enseres que no hayan quedado inservibles con el fin de poder teletrabajar para mantener la actividad de la empresa. La compañía trabaja desde el primer momento para recuperar el funcionamiento de sus servicios y mantener su operatividad. "De momento no sabemos nada de las posibles causas", ha afirmado el director financiero de Trison.