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Arde una furgoneta cuando recargaba en una electrolinera de Montesalgueiro

Los GES dedicaron más de dos horas a sofocar llamas

Estado en el que quedó la furgoneta tras la extinción de las llamas.

Estado en el que quedó la furgoneta tras la extinción de las llamas. / LOC

Antares Pérez

Aranga

Efectivos del grupo supramunicipal de Emerxencias de Curtis sofocaron esta mañana un incendio en una electrolinera de Montesalgueiro, en Aranga. El fuego se declaró en una furgoneta en el momento en que recargaba la batería.

Un vehículo arde en la electrolinera de Montesalgueiro junto a la autovía A-6.

Un vehículo arde en la electrolinera de Montesalgueiro junto a la autovía A-6. / LOC

La rápida intervención del GES evitó que el fuego se propagase, aunque el vehículo ardió por completo. Las labores de extinción se prolongaron durante más de dos horas, dado que las llamas se reactivaron en varias ocasiones, según informan los efectivos.

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Efectivos del GES de Curtis apagan un vehículo en llamas en la electrolinera de Montesalgueiro.

Efectivos del GES de Curtis apagan un vehículo en llamas en la electrolinera de Montesalgueiro. / LOC

La Guardia Civil abrirá una investigación para esclarecer las causas del incendio, aunque todo apunta a que el foco se inició en la batería de la furgoneta. 

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Un vehículo arde en la electrolinera de Montesalgueiro junto a la autovía A-6

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