Arde una furgoneta cuando recargaba en una electrolinera de Montesalgueiro
Los GES dedicaron más de dos horas a sofocar llamas
Aranga
Efectivos del grupo supramunicipal de Emerxencias de Curtis sofocaron esta mañana un incendio en una electrolinera de Montesalgueiro, en Aranga. El fuego se declaró en una furgoneta en el momento en que recargaba la batería.
La rápida intervención del GES evitó que el fuego se propagase, aunque el vehículo ardió por completo. Las labores de extinción se prolongaron durante más de dos horas, dado que las llamas se reactivaron en varias ocasiones, según informan los efectivos.
La Guardia Civil abrirá una investigación para esclarecer las causas del incendio, aunque todo apunta a que el foco se inició en la batería de la furgoneta.
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