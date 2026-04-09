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Arteixo estrenará 176 nuevas plazas de aparcamiento en enclaves estratégicos

El Concello inaugurará 79 en la calle Sinforiano López en mayo

Párking en la zona verde de la Travesía de Arteixo.

Párking en la zona verde de la Travesía de Arteixo. / LOC

RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo da un nuevo impulso a su plan de aparcamientos públicos con la tramitación de casi un centenar de plazas adicionales en la Travesía y la cuenta atrás para la inauguración de su proyecto más inmediato. El Ejecutivo local ha iniciado los trámites urbanísticos y de expropiación para desarrollar las unidades de actuación 5 y 47, lo que permitirá habilitar 97 nuevas plazas en los márgenes de la Travesía de Arteixo, una zona de alta presión comercial y asistencial.

Plano del futuro aparcamiento en la travesía.

Plano del futuro aparcamiento en la travesía. / LOC

La mayor de estas nuevas intervenciones se ubicará en el cruce de la Travesía con el Camiño dos Cabalos, donde se proyectan 57 plazas de estacionamiento rodeadas de una nueva zona verde peatonal. La segunda actuación se sitúa frente al Centro de Salud, donde la creación de 37 plazas llevará aparejada, además, la apertura de una nueva calle perpendicular a la vía principal, mejorando así la permeabilidad del casco urbano.

Apertura inminente en Sinforiano López

Más allá de los nuevos trámites, la noticia más inmediata para los vecinos es la finalización de las obras en la calle Sinforiano López. Este aparcamiento, cuya construcción se adjudicó a principios de año por 82.000 euros sobre una parcela cedida de 2.100 metros cuadrados, abrirá al público el próximo mes de mayo.

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Con un total de 79 plazas, este equipamiento se convierte en un punto estratégico de alivio para el Alto de Arteixo, conectando la Travesía con la Avenida de Finisterre. Su apertura no solo beneficiará a los residentes de una de las zonas más densamente pobladas, sino que facilitará el acceso al sector servicios, la hostelería y la conexión con el polígono de Sabón.

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