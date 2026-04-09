Arteixo estrenará 176 nuevas plazas de aparcamiento en enclaves estratégicos
El Concello inaugurará 79 en la calle Sinforiano López en mayo
El Concello de Arteixo da un nuevo impulso a su plan de aparcamientos públicos con la tramitación de casi un centenar de plazas adicionales en la Travesía y la cuenta atrás para la inauguración de su proyecto más inmediato. El Ejecutivo local ha iniciado los trámites urbanísticos y de expropiación para desarrollar las unidades de actuación 5 y 47, lo que permitirá habilitar 97 nuevas plazas en los márgenes de la Travesía de Arteixo, una zona de alta presión comercial y asistencial.
La mayor de estas nuevas intervenciones se ubicará en el cruce de la Travesía con el Camiño dos Cabalos, donde se proyectan 57 plazas de estacionamiento rodeadas de una nueva zona verde peatonal. La segunda actuación se sitúa frente al Centro de Salud, donde la creación de 37 plazas llevará aparejada, además, la apertura de una nueva calle perpendicular a la vía principal, mejorando así la permeabilidad del casco urbano.
Apertura inminente en Sinforiano López
Más allá de los nuevos trámites, la noticia más inmediata para los vecinos es la finalización de las obras en la calle Sinforiano López. Este aparcamiento, cuya construcción se adjudicó a principios de año por 82.000 euros sobre una parcela cedida de 2.100 metros cuadrados, abrirá al público el próximo mes de mayo.
Con un total de 79 plazas, este equipamiento se convierte en un punto estratégico de alivio para el Alto de Arteixo, conectando la Travesía con la Avenida de Finisterre. Su apertura no solo beneficiará a los residentes de una de las zonas más densamente pobladas, sino que facilitará el acceso al sector servicios, la hostelería y la conexión con el polígono de Sabón.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos
- Nuevas viviendas en Someso: el Concello de A Coruña da licencia para construir un edificio de 16 alturas y casi 100 pisos